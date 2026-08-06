Luizinho Goebel parabeniza Cerejeiras pelos 43 anos de emancipação política

Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 11h32

O deputado estadual Luizinho Goebel também parabenizou a população de Cerejeiras pelos 43 anos de emancipação política, comemorados nesta quarta-feira (5 de agosto).

Cerejeiras foi criado oficialmente pelo Decreto-Lei Estadual nº 71, de 5 de agosto de 1983, mesma legislação que estabeleceu a emancipação de Rolim de Moura.

Em sua mensagem, Luizinho Goebel destacou a importância de Cerejeiras para o Cone Sul de Rondônia e reconheceu a contribuição dos moradores para o desenvolvimento do município, especialmente daqueles que atuam no comércio, na prestação de serviços e no setor produtivo.

“Quero deixar meu abraço e minhas felicitações a toda a população de Cerejeiras por mais este aniversário. É um município de gente trabalhadora, que construiu sua história com muito esforço e que tem uma importância enorme para o desenvolvimento do Cone Sul”, afirmou.

O deputado também desejou que o município continue avançando, com novos investimentos e oportunidades para a população.

“Que Cerejeiras continue crescendo, gerando oportunidades e oferecendo cada vez mais qualidade de vida para seus moradores. Parabéns a todas as famílias cerejeirenses pelos 43 anos de emancipação política”, completou Luizinho Goebel.