Confúcio Moura renuncia à candidatura à reeleição para o Senado Federal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 09h16

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura anunciou a renúncia à candidatura à reeleição para o Senado Federal. A decisão foi comunicada por meio de uma nota dirigida à população de Rondônia e divulgada em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Confúcio Moura afirmou que a decisão foi tomada depois de um período de reflexão e que o comunicado apresenta as razões que o levaram a desistir da candidatura. Ele também declarou que continuará exercendo o mandato com compromisso, dedicação e respeito pela população de Rondônia.

“Hoje compartilho uma decisão tomada após muita reflexão, serenidade e responsabilidade. A nota a seguir expressa, de forma transparente, as razões que me levaram a renunciar à candidatura à reeleição ao Senado. Agradeço a todos que caminharam ao meu lado e reafirmo que seguirei exercendo o mandato com o mesmo compromisso, dedicação e respeito pelo povo de Rondônia. Meu trabalho por Rondônia continua”, escreveu Confúcio Moura na apresentação do comunicado.

Na nota, intitulada “Nota à população de Rondônia”, o senador declarou que decidiu retirar a candidatura após uma reflexão que classificou como profunda, serena e responsável.

“Após uma reflexão profunda, serena e responsável, decidi renunciar à minha candidatura à reeleição para o Senado Federal”, afirmou.

Confúcio Moura registrou que a decisão não foi fácil e mencionou que, poucos dias antes, durante a convenção estadual do MDB, havia aceitado novamente colocar o próprio nome à disposição da população de Rondônia. Segundo a declaração, a candidatura havia sido assumida com a disposição de trabalhar, apresentar resultados e participar de uma campanha sustentada pelo diálogo, pelo respeito e pela defesa dos interesses do estado.

“Não foi uma decisão fácil. Há poucos dias, durante a convenção estadual do MDB, aceitei novamente a missão de colocar meu nome à disposição do povo de Rondônia. Fiz isso com disposição para trabalhar, apresentar resultados e participar de uma campanha baseada no diálogo, no respeito e na defesa dos interesses do nosso estado”, declarou.

Ao explicar a retirada da candidatura, o senador afirmou que acontecimentos registrados no ambiente político e partidário durante os últimos dias alteraram as condições existentes quando o projeto eleitoral foi construído.

“Entretanto, os acontecimentos políticos e partidários ocorridos nos últimos dias modificaram profundamente as condições sobre as quais essa candidatura havia sido construída”, registrou Confúcio Moura.

O senador agradeceu à população de Rondônia e às pessoas que participaram da caminhada relacionada à candidatura. A manifestação foi direcionada também a lideranças, prefeitos, vereadores, amigos, militantes e companheiros. Ao mencionar o MDB, Confúcio Moura declarou respeito pela trajetória construída conjuntamente com o partido.

“Agradeço ao povo de Rondônia, às lideranças, aos prefeitos, vereadores, amigos, militantes e companheiros que acreditaram nesta caminhada. Ao MDB, registro meu respeito pela história que construímos juntos”, afirmou.

Embora tenha renunciado à disputa pela reeleição, Confúcio Moura declarou que permanecerá no exercício do mandato até o último dia, mantendo a responsabilidade e a dedicação. Na nota, ele relacionou obras, recursos, projetos e compromissos entre as atividades que continuarão sendo desenvolvidas.

“Continuarei exercendo meu mandato até o último dia com a mesma responsabilidade e dedicação. Há obras a concluir, recursos a garantir, projetos a defender e compromissos a cumprir. Minha decisão de não disputar a reeleição não diminui, em nada, o meu compromisso com Rondônia”, declarou.

Na parte final do comunicado, o senador afirmou que deixa a disputa com tranquilidade, serenidade e reconhecimento pela oportunidade de ter atuado no serviço público e realizado ações por Rondônia.

“Saio desta disputa com a consciência tranquila, a cabeça erguida e a serenidade de quem dedicou grande parte da vida ao serviço público. A política me deu a oportunidade de fazer muito por Rondônia, e sou profundamente grato por isso”, concluiu Confúcio Moura.