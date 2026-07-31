Marcos Rogério propõe “Rodovia da Libertação” contra dependência da BR-364 e peso do pedágio

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 10h21

Escolhido pelo PL para disputar o Governo de Rondônia, o senador Marcos Rogério apresentou a chamada “Rodovia da Libertação” como uma das propostas para enfrentar os impactos do pedágio e reduzir a dependência da BR-364.

A proposta foi detalhada na quinta-feira (30), durante entrevista ao programa Na Boca do Povo, da Rádio Alvorada FM 90,7, em Ji-Paraná. O nome de Marcos Rogério foi escolhido pelo partido para a disputa estadual na convenção realizada no dia 22 de julho.

Durante a entrevista, o senador afirmou que o problema da BR-364 vai além da cobrança das tarifas e envolve também o elevado fluxo de carros e caminhões.

“A nossa BR-364 hoje está absolutamente comprometida. Nós temos o problema do pedágio, que é um peso para o rondoniense. Mas, além do problema do pedágio, nós temos um problema da letalidade, do índice de mortes que nós temos na BR-364 todos os dias”, declarou.

A proposta tem como base a Rodovia do Boi, formada por trechos estaduais que precisariam ser pavimentados, recuperados e conectados.

“Eu tô dizendo que essa rodovia tem que ser chamada de Rodovia da Libertação. Ela vai dar alternativa à Rondônia”, afirmou.

Segundo Marcos Rogério, a primeira etapa prevê a pavimentação de aproximadamente 120 quilômetros entre o Trevo da Pedra e Parecis, além de cerca de 30 quilômetros para a conexão com Alvorada do Oeste.

“Feitos esses dois trechos, nós já estamos falando aqui de mais de 50% de uma rodovia paralela, que você tira toda essa demanda carregada que está na 364”, explicou.

O senador afirmou que a execução poderia reunir recursos do Governo do Estado e emendas da bancada federal. Os valores mencionados durante a entrevista são estimativas e uma eventual obra dependeria de projetos técnicos, licenciamento e previsão orçamentária.

Marcos Rogério também defendeu um programa de recuperação das rodovias estaduais, com restauração, recapeamento, sinalização e melhoria das conexões viárias.

“Nós vamos ter que, primeiro, fazer um programa de restauração, de recapeamento, sinalização, melhorias, fazer pequenas conexões para você melhorar a eficiência logística do estado de Rondônia”, declarou.

Ao abordar a concessão da BR-364, o senador atribuiu ao Governo Federal a responsabilidade pelo modelo implantado e negou que a decisão tenha passado pelo Congresso Nacional.

“Quem impôs o pedágio ao estado de Rondônia foi o governo do PT. Não foi a bancada federal, isso nunca passou pelo Congresso Nacional. Isso nunca foi discutido no Congresso Nacional”, afirmou.

Com a proposta, Marcos Rogério apresenta uma alternativa para reduzir a dependência da BR-364 e fortalecer a infraestrutura rodoviária de Rondônia.