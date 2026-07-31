Nova UBS Pedacinho de Chão reúne mais serviços em um só lugar; unidade de saúde fortalece a atenção básica,

Quem procurar atendimento na nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedacinho de Chão encontrará uma estrutura muito diferente da que existia anteriormente. Além de praticamente dobrar de tamanho, a unidade passou a oferecer novos serviços e ambientes planejados para proporcionar mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.
Entre as novidades estão o laboratório para realização de exames, sala de observação, sala de inalação, brinquedoteca, fraldário, farmácia, sala para pequenos procedimentos e uma recepção ampliada com capacidade para 91 pessoas. A unidade também passou de cinco para oito consultórios médicos e conta agora com dois consultórios odontológicos.
Com área construída ampliada de 359,53 m² para 747 m², a nova estrutura fortalece a atenção básica, reunindo em um único espaço mais serviços para que os pacientes possam resolver grande parte das demandas sem precisar se deslocar para outras unidades.
Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a nova UBS representa mais resolutividade no atendimento. "A população passa a contar com uma unidade mais completa, onde será possível realizar consultas, exames laboratoriais, procedimentos e outros atendimentos no mesmo local, oferecendo mais comodidade e agilidade aos usuários."
O prefeito Léo Moraes disse que a entrega da unidade faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde. “Estamos entregando uma unidade preparada para atender melhor a população, com novos serviços, mais consultórios e uma estrutura que amplia a capacidade de atendimento e garante mais qualidade para quem depende da saúde pública.”
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