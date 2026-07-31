Nova UBS Pedacinho de Chão reúne mais serviços em um só lugar; unidade de saúde fortalece a atenção básica,

Por Jhon Silva

Publicada em 31/07/2026 às 10h49

Quem procurar atendimento na nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedacinho de Chão encontrará uma estrutura muito diferente da que existia anteriormente. Além de praticamente dobrar de tamanho, a unidade passou a oferecer novos serviços e ambientes planejados para proporcionar mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

Entre as novidades estão o laboratório para realização de exames, sala de observação, sala de inalação, brinquedoteca, fraldário, farmácia, sala para pequenos procedimentos e uma recepção ampliada com capacidade para 91 pessoas. A unidade também passou de cinco para oito consultórios médicos e conta agora com dois consultórios odontológicos.

Com área construída ampliada de 359,53 m² para 747 m², a nova estrutura fortalece a atenção básica, reunindo em um único espaço mais serviços para que os pacientes possam resolver grande parte das demandas sem precisar se deslocar para outras unidades.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a nova UBS representa mais resolutividade no atendimento. "A população passa a contar com uma unidade mais completa, onde será possível realizar consultas, exames laboratoriais, procedimentos e outros atendimentos no mesmo local, oferecendo mais comodidade e agilidade aos usuários."

O prefeito Léo Moraes disse que a entrega da unidade faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde. “Estamos entregando uma unidade preparada para atender melhor a população, com novos serviços, mais consultórios e uma estrutura que amplia a capacidade de atendimento e garante mais qualidade para quem depende da saúde pública.”