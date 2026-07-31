Lançamento do catálogo digital “Mestres do Saber” reúne artistas e mestres da cultura popular

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 10h57

Uma noite dedicada à valorização da cultura popular marcou o lançamento oficial do catálogo digital “Mestres do Saber: Vozes e Ofícios de Vilhena”, realizado na noite desta quarta-feira (29), no auditório do Sebrae, em Vilhena. O evento reuniu artesãos, escritores, capoeiristas e outros fazedores de cultura que participaram da publicação, além de representantes da comunidade e convidados.

Com a presença de mais de 40 pessoas, o lançamento transformou o auditório em um espaço de celebração da memória, dos saberes tradicionais e da identidade cultural do município. Durante a cerimônia, os participantes puderam conhecer o conteúdo do catálogo, que registra as histórias, trajetórias e contribuições de homens e mulheres que mantêm vivas as tradições culturais de Vilhena.

Coordenado pelo agente cultural Bruno Cristian Vuolo Machado, o catálogo reúne, em 32 páginas, relatos de vida e experiências de artesãos, escritores, poetas, pintores, capoeiristas e outros fazedores de cultura que, por meio de seus conhecimentos e ofícios, contribuem para a preservação do patrimônio cultural do município.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a apresentação de capoeira conduzida pelo capoeirista Odair Belarmino, conhecido popularmente como Ki-Suco. A apresentação emocionou o público ao demonstrar a força da capoeira como manifestação da cultura popular brasileira e patrimônio cultural, reforçando a importância da valorização das tradições afro-brasileiras presentes em Vilhena.

Durante o evento, Bruno Cristian Vuolo Machado destacou que a publicação representa um importante instrumento de preservação da memória cultural local.

“O catálogo nasce com o propósito de registrar e valorizar os nossos fazedores de cultura, pessoas que dedicam suas vidas à arte, aos saberes tradicionais e à preservação da identidade cultural de Vilhena. São homens e mulheres que mantêm viva a nossa história e merecem ter suas trajetórias reconhecidas e compartilhadas com toda a sociedade”, afirmou.

Além de preservar essas histórias, o catálogo foi concebido para servir como material de consulta em escolas, bibliotecas, centros culturais e instituições de ensino, contribuindo para a educação patrimonial e ampliando o acesso da população ao patrimônio cultural do município.

“Foi uma honra participar deste catálogo. Como artesã indígena do povo Sabanê, tenho orgulho de compartilhar nossa cultura e nossos saberes, preservando a história e a identidade do nosso povo”, disse Dalvina Sabanê, uma das retratadas no catálogo.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Premiação nº 01/2025 – Inscrição de Propostas para Realização de Atividades Culturais em Múltiplos Formatos – Edital de Execução Cultural Anita Pietchaki, promovido pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)

Ao final da cerimônia, o público teve acesso ao catálogo em formato digital, que passa a integrar o acervo de materiais dedicados à preservação da memória cultural de Vilhena. A publicação representa um importante registro histórico dos fazedores de cultura do município e reforça o compromisso com a valorização dos mestres e mestras que transmitem conhecimentos, ofícios e tradições às novas gerações.

A iniciativa deixa como legado um registro permanente da diversidade cultural de Vilhena, reconhecendo aqueles que, por meio da arte, da criatividade e da transmissão de conhecimentos, ajudam a construir e preservar a identidade cultural do município.