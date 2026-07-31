Xuxa dispara após ser criticada por roupa:

Por IG

Publicada em 31/07/2026 às 10h18

A apresentadora Xuxa Meneghel participou, na manhã desta sexta-feira (31), do Mais Você com Ana Maria Braga. A eterna Rainha dos Baixinhos aproveitou a presença no matinal e rebateu as críticas dos haters sobre seu look no "Último Voo da Nave".

"Muito obrigado por vocês terem me criticado, porque, depois que vocês fizeram isso, as vendas aumentaram muito. Eu quero agradecer a vocês, haters", iniciou a artista.

A comunicadora ainda ressaltou que quanto mais falam seu nome, há outras pessoas que curtem o seu trabalho. Debochada, a loira mandou um recado especial aos críticos.

"Quanto mais vocês falarem das minhas roupas, das minhas rugas, da minha idade, quanto mais vocês falarem mal de mim, vai ter muita gente falando bem. Então estou agradecendo não só o carinho das pessoas, e não só quem gosta de mim, porque hoje em dia chega mais rápido. Você mesma falou: 'falar mal chega mais rápido'", frisou.

Estou pedindo, por favor. Aqui é uma senhora de 63 anos. Como vocês falaram e repetiram, mas quero deixar claro que minhas xucas estarão no show, todos. Os meus maiôs estarão todos. Porque é assim que as pessoas me viam nos anos 80 e estou fazendo para essas pessoas.Xuxa Meneghel

Ela ainda disse que continuará fazendo o seu show como reproduzia nos anos 80.

"Porque eu normalmente não quero me vestir assim ou ser assim, mas quando me proponho a ser esse personagem, é outra coisa. Deixa eu desenhar para vocês: a tia Xuxa tem 63 anos, mas, quando ela aparece lá, é para as pessoas que gostam dela. Vocês que não gostam, só quero agradecer", pontuou a cantora.