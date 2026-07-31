Aos 16 anos, filho de Cristiano Ronaldo impressiona pela altura

Por IG

Publicada em 31/07/2026 às 10h28

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (30) ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da família. Nas imagens, o jogador aparece ao lado da esposa, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., que aos 16 anos chamou atenção pelo porte físico.

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Em dois dos registros, pai e filho posam lado a lado, durante um dia de descanso em uma praia paradisíaca. No entanto, um detalhe impressionou os fãs do atleta: o adolescente está mais alto que o pai.

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Os comentários da publicação reforçam o quanto o primogênito já cresceu. "Está pequeno o Cris Jr., hein?", ironizou um. "Uau! CR7 Junior agora é mais alto?" questionou outro. "Está enorme!", disse um terceiro seguidor

Na legenda da publicação, Cristiano Ronaldo brincou sobre o desenvolvimento dos músculos do filho em comparação aos dele. "Ainda não", escreveu o centroavante do Al-Nassr. Vale destacar que o CR7 mede 1,87 m de altura.