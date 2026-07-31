Luciano Huck comemora aprovação de filho em faculdade particular

Por IG

Publicada em 31/07/2026 às 10h22

Luciano Huck comemorou a aprovação de Benício, de 18 anos, no ensino superior na última quinta-feira (30). O apresentador postou uma foto ao lado de Angélica, sua esposa, para comemorar a conquista do filho.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, o casal apareceu feliz para celebrar a conquista do rapaz.

"Parabéns, Beni! Valeu todo esforço e dedicação", disse o apresentador na imagem exibida para os seus seguidores.

Benício foi aprovado em uma instituição de ensino superior localizada na cidade de São Paulo. No mês passado, o filho do contratado da Globo havia dividido nas redes sociais sua rotina de estudos. Na época, ele afirmou que estava frequentando um cursinho para poder cursar Engenharia de Produção.

Além de Benício, Angélica e Huck, tem outro filho no ensino superior. Joaquim, primogênito do casal, cursa Administração na Universidade de Nova York (NYU), uma das instituições de maior prestígio dos Estados Unidos.