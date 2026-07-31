Espigão do Oeste está em contagem regressiva para a Copa Espigão de Vôlei de Praia 2026

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 10h04

Espigão d'Oeste está em contagem regressiva para a Copa Espigão de Vôlei de Praia 2026! A areia está preparada. A rede está armada. O sol está brilhando. Só falta você.

Se você sempre quis experimentar o vôlei de praia, essa é sua chance. Se já joga e quer mostrar seu talento, esse é o seu momento. Se busca diversão, amizade e adrenalina, esse é o seu lugar.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15 DE AGOSTO

Não tem dupla? A organização ajuda você a encontrar parceiros. O importante é estar lá.

PREMIAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS:

1º Lugar: R$ 800,00

2º Lugar: R$ 400,00

CATEGORIAS DISPONÍVEIS:

Masculino Aberto

Feminino Aberto

Feminino 40+

COMO SE INSCREVER: As inscrições são exclusivas online pelo site da Prefeitura de Espigão d'Oeste.

LINK NA BIO

É rápido. É gratuito. É o seu primeiro passo para fazer parte dessa história.

Espigão d'Oeste transforma vidas através do esporte. E você faz parte dessa transformação.

Não deixe para depois. O prazo é curto e as vagas são limitadas.