Espigão do Oeste está em contagem regressiva para a Copa Espigão de Vôlei de Praia 2026

Espigão d'Oeste está em contagem regressiva para a Copa Espigão de Vôlei de Praia 2026! A areia está preparada. A rede está armada. O sol está brilhando. Só falta você.
Se você sempre quis experimentar o vôlei de praia, essa é sua chance. Se já joga e quer mostrar seu talento, esse é o seu momento. Se busca diversão, amizade e adrenalina, esse é o seu lugar.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15 DE AGOSTO
Não tem dupla? A organização ajuda você a encontrar parceiros. O importante é estar lá.
PREMIAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS:
1º Lugar: R$ 800,00
2º Lugar: R$ 400,00
CATEGORIAS DISPONÍVEIS:
Masculino Aberto
Feminino Aberto
Feminino 40+
COMO SE INSCREVER: As inscrições são exclusivas online pelo site da Prefeitura de Espigão d'Oeste.
LINK NA BIO
É rápido. É gratuito. É o seu primeiro passo para fazer parte dessa história.
Espigão d'Oeste transforma vidas através do esporte. E você faz parte dessa transformação.
Não deixe para depois. O prazo é curto e as vagas são limitadas.
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