Luciana Gimenez acerta volta à TV e fecha com nova emissora

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 11h55

Luciana Gimenez deve voltar à televisão ainda neste ano. A apresentadora está perto de assinar contrato com a Band para comandar um programa semanal em horário nobre. A atração reunirá elementos de auditório e reality show, com estreia prevista até outubro. Se o planejamento for mantido, a exibição acontecerá nas noites de quarta-feira.

Segundo a Folha de S.Paulo, a data de lançamento depende apenas da conclusão de acordos comerciais, que seguem em negociação. A proposta atende ao desejo de Luciana Gimenez de manter uma rotina menos intensa na televisão. A Band chegou a avaliar outros formatos antes de definir o projeto que agradou à apresentadora e ao mercado publicitário.

Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após a rescisão de um contrato que tinha validade até 2027. A emissora encerrou o vínculo como parte de um processo de redução de custos. Durante mais de duas décadas no canal, ela apresentou Superpop, Mega Senha (2010-2024) e Luciana by Night (2012-2021), tornando-se um dos principais nomes da programação.

Antes de avançar nas conversas com a Band, Luciana Gimenez também recebeu uma proposta do SBT para ocupar as noites de sábado. A apresentadora recusou o convite, e a emissora decidiu apostar em uma nova versão do Viva a Noite, com Luís Ricardo. As negociações com a Band ainda aguardam os últimos ajustes antes da assinatura.

A apresentadora assumiu o comando do Superpop em 2001, sucedendo Adriane Galisteu, que lançou a atração em 1999. Otávio Mesquita e Fabiana Saba também apresentaram o programa antes da longa passagem da comunicadora. O novo projeto da Band marca o retorno da apresentadora à TV poucos meses após sua saída da RedeTV!.

Em janeiro, Luciana Gimenez se despediu da RedeTV!. “Fiquei porque o SuperPop me acolheu. Porque a RedeTV! acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele”, afirmou. “Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.

A artista pontuou que era a hora de viver um novo desafio. “O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, pontuou.