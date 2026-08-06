Vini Jr. abre álbum de férias e posa agarradinho com Virginia

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 12h00

Vini Jr., de 26 anos, abriu o álbum de fotos dos dias de descanso após a Copa do Mundo 2026. Em uma postagem publicada nas redes sociais neste domingo (2), o jogador aparece curtindo as férias ao lado de amigos, familiares e da namorada, Virginia Fonseca.

Nas imagens, Vini aparece no passeio de iate na Itália, se divertindo com amigos no Brasil e em momentos românticos com a namorada. O atacante do Real Madrid também compartilhou um clique ao lado do rapper norte-americano Jay-Z, marido da cantora Beyoncé.

"Família, amigos e férias... Obrigado por tudo!", escreveu Vini na legenda da publicação. Nos comentários, Virginia reagiu e deixou um emoji de coração vermelho.

Após o jogador passar uma temporada ao lado da influenciadora em solo brasileiro, as férias chegaram ao fim. No entanto, o casal optou por dizer “tchau” de uma forma nada convencional: com uma super festa com tema anos 2000.

Por meio dos Stories das redes sociais, Virginia compartilhou registros do evento, que reuniu amigos próximos aos pombinhos. “Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Nas imagens, o casal aparece vestido à caráter: Virginia, elegeu um conjunto cinza composto por uma calça colada e uma blusa de renda, enquanto Vini Jr. vestiu uma camisa de basquete e uma bermuda jeans descolada.

Desde que reatou o namoro com o jogador, Virginia Fonseca passou a ser alvo de inúmeros boatos de gravidez. Tudo começou no começo de julho, quando a jornalista Alexia Acantarino, do programa “Melhor da Tarde”, da Band, revelou uma exigência feita pela influenciadora ao retocar o loiro dos cabelos em um salão de beleza de São Paulo.