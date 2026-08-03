Confúcio desiste do Senado e deixa o MDB na mão; Abib é prejudicado; e Rogério e Hildon prometem hospital

Por Sérgio Pires

Publicada em 03/08/2026 às 09h05

ADEUS A CONFÚCIO, QUE DESISTE DO SENADO, MAS DEIXA O MDB COM GRAVES PROBLEMAS

As chuvas escuras, com sintomas de tempestade, estavam se formando há muito tempo. Agora, o temporal, com trovões e raios eclodiu, levando consigo a candidatura e o futuro de um dos políticos que, até então, sempre teve sucesso em Rondônia. Prefeito, deputado federal, duas vezes governador e senador, sempre pelo voto, Confúcio Moura dá adeus às disputas eleitorais e, caso Lula não seja reeleito, à sua vida pública.

Antes de entregar, na sexta-feira, documento renunciando à sua candidatura à reeleição, Confúcio Moura cometeu uma série de erros, alguns primários, como se fosse um novato na política. Alguns deles poderão causar grandes danos ao seu partido, o MDB, que ele mesmo preside, em nível regional.

Confúcio começou a jogar fora sua carreira política quando comprou as pautas ambientalistas da extrema esquerda, criando áreas de proteção ambiental na 25ª hora do seu governo e, em pelo menos três delas, com centenas de famílias vivendo da terra, em alguns casos há décadas.

Ainda conseguiu se eleger senador porque a virulência dos ataques do atual governo às famílias atingidas, ainda não tinham começado. Quando os ataques de Ibama, Policia Federal, Polícia Nacional e Funai começaram, todos os dedos foram apontados para Confúcio Moura. Ele não recuou. Ao contrário, disse numa entrevista histórica na SICTV que, se estivesse no poder, faria tudo de novo!

Com o passar dos anos, Confúcio foi afastando do seu entorno antigas e novas lideranças do partido, como Valdir Raupp e Lúcio Mosquini, apenas para citar dois exemplos. Dominando o que restou do MDB, ele ficou enrolando, até confirmar sua tentativa de reeleição.

A partir daí, começou a cometer uma série de medidas que afetaram totalmente seu partido e vários dos seus aliados importantes, numa espécie de ânsia de que todos os preparativos convergissem para sua candidatura.

Fechou um acordo com o PT, para ser o único nome do seu partido e dos petistas e aliados para o Senado, mas não conseguiu cumprir a sua parte, que seria defenestrar a candidatura de Pedro Abib, para que os emedebistas apoiassem Expedito Netto ao Governo.

AGORA, O FUTURO NAS MÃOS DE LULA. SÓ COM A REELEIÇÃO DELE, CONFÚCIO TERÁ AINDA VIDA PÚBLICA

Ainda sobre o Confúcio: depois disso tudo, ele compôs duas nominatas ruins, principalmente para a Câmara Federal, mas também à Assembleia, criadas apenas com seus apoiadores, deixando de fora nomes que realmente teriam alguma chance nas urnas. A gritaria foi generalizada, até a renúncia à candidatura, que pode ter sido sua despedida definitiva da vida pública.

Mesmo que mantivesse seu nome na disputa, as chances de Confúcio eram pequenas. Tanto antes como depois de ser anunciado como concorrente a uma das duas cadeiras ao Senado, o político sempre bom de voto não aparecia bem em nenhuma pesquisa. Pior ainda: sua rejeição era enorme. Mas ao menos iria tentar. Exagerou na busca de que todos se concentrassem em seu nome e, por extensão, causou grandes prejuízos ao MDB.

O que vai acontecer agora? Provavelmente o partido vai mudar ao menos alguns nomes ao Congresso, numa tentativa desesperada de não acabar fazendo fiasco nas urnas. Pedro Abib, que entrou na disputa pelas mãos de Confúcio, será prejudicado, claro.

Neste momento, o velho senador, acostumado ao poder, agora só depende do seu amigo e parceiro político Lula, para ainda viver da política. Caso seja eleito para um quarto mandato, Lula pode salvar o restante da vida pública de Confúcio, dando a ele algum posição importante no futuro governo.

Mas, sem Lula, as chances são muito perto do zero!

HILDON GARANTE QUE VAI CONSTRUIR “UM NOVO JOÃO PAULO II” DENTRO DE DOIS ANOS E MEIO E MANDATO

Hildon Chaves na primeira hora, Marcos Rogério na segunda: dois dos principais candidatos ao Governo participaram, nesta sexta-feira, do programa Papo de Redação, com os Dinossauros, na Rádio Parecis FM. Hildon foi o primeiro. Falou sobre seu passado, como promotor público e depois como empresário, até chegar a dois mandatos na Prefeitura de Porto Velho.

Com experiência e com muitos planos, ele fez muitas críticas ao atual governo, principalmente nas áreas de saúde e na segurança pública. Também protestou contra a decisão de serem retirados os recursos para o controle da aftosa e a falta de concurso para a PM.

Não prometeu construir o Heuro, mas sim “um novo Hospital João Paulo II” e garantiu que o fará num prazo máximo de dois anos e meio depois de assumir o Governo, caso chegue lá. Sobre o projeto do Heuro da atual gestão que não deu certo, Hildon lembrou que alertou o governador Marcos Rocha, na época, inclusive informando que o líder do consórcio já havia sido preso quatro vezes.

O ex-prefeito da Capital, que deixou o cargo depois de oito anos com grande aprovação, comentou sobre o fato de estar em alta em sua cidade, mas pouco conhecido no interior. Comemorou, contudo, que já é conhecido em várias regiões e que ele e seu vice já estiveram em 42 municípios, sempre muito bem recebidos.

Sobre o vice, Cirone Deiró, Hildon Chaves não poupou elogios. Citou, inclusive, a destacada performance do parceiro nas urnas. “Na primeira eleição ele teve 9 mil votos. Na segunda, deu um salto incrível, com mais de 22 mil votos. “Ele tem grande talento e vai me ajudar a governar”, sublinhou.

Entusiasmado, Hildon batalha para chegar ao seguindo turno da eleição, em sua batalha para sentar na cadeira que hoje é de Marcos Rocha.

UM HOSPITAL DE URGÊNCIA NA CAPITAL E OUTRO PARA ACIDENTADOS EM JI-PARANÁ NO PLANO DE MARCOS ROGÉRIO

Marcos Rogério, nos Dinos, lembrou que, rondoniense da gema, “conhece a história e as dores” do seu Estado. Mais maduro do que a na eleição passada, o senador que se tornou conhecido em todo o país por seus confrontos contra os esquerdistas, nos tempos da pandemia, vencendo batalhas verbais contra alguns dos nomes mais fortes dos aliados de Lula, diz que “estou pronto, motivado, conheço os problemas e tenho um plano de governo ouvindo as pessoas” quando questionado sobre como pretende governar, caso eleito.

Marcos Rogério não poupou críticas ao atual governo, lembrando que o orçamento do Estado mais que duplicou em poucos anos; que Rondônia é um Estado rico, mas que “esta riqueza não chegou à população”. Para ele, “falta uma liderança, que possa dar rumos e fazer uma gestão com planejamento”. E acrescentou: “me preparei a vida toda para isso!”

Na área da saúde, ele promete construir dois hospitais. Um em Porto Velho, chamado de HU (Hospital de Urgência e não Heuro) via emendas parlamentares, que pretende negociar com a bancada federal a ser eleita. O outro o Hospital de Traumas, em Ji-Paraná, principalmente para atender acidentados no trânsito. Os recursos viriam do dos cofres do Detran.

Mas é falta de segurança pública que, segundo o candidato, o que a população rondoniense considera seu maior problema, atualmente. Depois de afirmar que as áreas mais pobres da população “estão sufocadas pelo crime organizado”, ele disse que tomará várias medidas para combater a criminalidade.

“Os crimes têm o braço operacional do lado de fora e o comando de dentro do sistema penitenciário”. Por isso, pretende criar programas que envolvam valorização da Polícia Penal e concurso público para soldados da PM, o mais breve possível, entre outras medidas.

PSD FOI NESTE SÁBADO, LANÇANDO FÚRIA E EVERTON LEONI. NA SEGUNDA, UB E PROGRESSISTAS VÊM COM HILDON E DEIRÓ

O sábado e a segunda-feira marcam duas convenções de partidos com fortes candidaturas ao Governo. A primeira deles foi realizada pelo PSD, com o Avante e a Federação PRP/Solidariedade, lotando a casa de shows Vila Privillege (antiga Talismã) na zona leste da Capital. ­­

No final da tarde deste sábado, um público enorme se dirigia ao local, para prestigiar o lançamento oficial das candidaturas de Adailton Fúria como Governador; Everton Leoni como seu vice e de Luís Fernando da Sefin, para o Senado. O PSD tem o governador Marcos Rocha como seu presidente regional.

Já nesta segunda-feira, dia 3, acontece a convenção da Federação União Brasil/Progressistas, com o lançamento de Hildon Chaves, encabeçando chapa ao Governo, com o deputado Cirone Deiró como vice. A deputada federal Sílvia Cristina e a ex-deputada Mariana Carvalho serão confirmadas como os nomes da Federação, para a disputa ao Senado.

Os dois grupos políticos também estão vindo com nominatas das mais fortes, tanto na disputa para a Câmara Federal como para a Assembleia Legislativa. Atuais deputadas e deputadas se somam a dezenas de nomes que estarão buscando espaço na próxima legislatura, tanto em nível nacional quanto estadual.

Já realizaram suas convenções, confirmando seus candidatos o PSB, com Samuel Costa, com Sargento Machado de vice; o PT, com chapa encabeçada por Expedito Netto, com Luiz Teodoro de vice; o PL, da dobradinha Marcos Rogério e Delegado Camargo e o MDB, com Pedro Abib ainda sem vice definido.

O PDT já realizou sua convenção, mas ainda não definiu a quem apoiará na disputa pelo Palácio Rio Madeira/CPA.

ENTIDADES QUE PROTEGEM NOSSO GADO PEDEM QUE GOVERNO NÃO RETIRE 11 MILHÕES DO PROGRAMA DA GUERRA À AFTOSA

Foi uma luta de 22 anos para conquistar o reconhecimento internacional, tornando Rondônia uma área livre de febre aftosa. Interromper estes cuidados, pode causar graves prejuízos ao Estado e à sua economia, já que, especialmente à pecuária, representa aproximadamente 28 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Com estes e vários argumentos, várias entidades do setor enviaram documento conjunto dirigido ao Governo do Estado solicitando que os mais de 11 milhões e 791 mil reais destinados à manutenção dos programas que podem impedir qualquer risco da volta da aftosa, não sejam destinados a outros gastos governamentais.

Assinam o documento a Federação da Agricultura e Pecuária (FAPERON), a Federação das Indústrias (FIERO), o Fundo Emergencial de Febre Aftosa (FEFA-RO), a Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON) e a Associação Rondoniense dos Pecuaristas (ARONPEC). As entidades deixaram clara a preocupação com a aplicação dos recursos do Fundo Público Estadual de Sanidade Animal (FESA) para finalidades diferentes das previstas em lei, “afetando diretamente o rebanho rondoniense em cerca de 113.700 propriedades rurais, com mais de 17 milhões de cabeças de gado.

O documento informa que a prestação de contas do fundo referente ao exercício de 2025 foi aprovada com ressalvas pelo Conselho Deliberativo do FESA, que recomendou a restituição dos recursos. O texto também informa que o próprio Idaron encaminhou, a pedido dos representantes do setor produtivo no Conselho do FESA, um ofício às secretarias estaduais de Planejamento (Sepog) e de Finanças (Sefin), com ciência da Casa Civil, da Governadoria e da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), solicitando a reconsideração administrativa e a devolução dos valores ao fundo.

SÍLVIA FALA DO SENADO, DAS EMENDAS, DOS ATAQUES QUE SOFRE PELA INTERNET E SUA CARREIRA POLÍTICA, NO RD ENTREVISTA

Planos, realizações, prioridade à saúde e, sobretudo, ao combate ao câncer, além dos mais de R$ 514 milhões em emendas destinadas a Rondônia e dos projetos para chegar ao Senado Federal. Sílvia Cristina falou sobre tudo isso e muito mais durante entrevista concedida ao jornalista Vinicius Canova para o bem-sucedido RD Entrevista, parceria entre os sites Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia.

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Sílvia Cristina diz estar “superpreparada” para analisar impeachment de ministros do STF; fala a respeito de Hildon e Fúria; e trata sobre notícias falsas



Com uma trajetória política bem sucedida, mesmo com trocas de partido e a afirmação de que suas posições são de direita, embora nunca seja radical diante de adversários, Sílvia ainda comentou o cenário presidencial de 2026, as atribuições do Senado, pedidos de impeachment de ministros do Supremo e a importância da ficha limpa para enfrentar pautas sensíveis.

A atual deputada e postulante ao Senado relatou, ainda, que destinou mais de 514 milhões de reais a Rondônia, ao longo dos dois mandatos e citou investimentos em saúde, prevenção e diagnóstico de câncer, Apaes, agricultura familiar, infraestrutura rural e segurança pública.

Temas como as articulações dentro da federação partidária e a relação com o pré-candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves; as especulações envolvendo Maurício Carvalho; a presença de Adailton Fúria quando do lançamento do seu nome ao Senado e os ataques que afirma receber nas redes sociais, também fizeram parte da entrevista.

O RD Entrevista, com Sílvia Cristina, vai ao ar nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Está imperdível!

EM CONVENÇÃO, O PDT DE ACIR GURGACZ APRESENTA SUA NOMINATA PARA A DISPUTA DAS CADEIRAS NA CÂMARA FEDERAL

Muito perto de ser confirmado como candidato ao Senado, Acir Gurgacz amplia seu trabalho em várias regiões do Estado. A convenção do partido fortalecido os pedetistas, que confirmaram sua nominata de candidatos para a Câmara Federal, com um trio de mulheres e seis homens, alguns deles já conhecidos nos meios políticos do Estado.

No caso da ala feminina, o PDT apresenta candidatas que já têm experiência nas urnas, pois disputaram cadeiras para a Câmara Municipal de suas cidades. Elessandra Batista é de Porto Velho, já tendo participado da última eleição para o legislativo municipal de sua cidade.

Outro nome é o de Vera Angelin, personagem das mais conhecidas em sua cidade, com muitos serviços prestados. A terceira candidata é de Guajará Mirim, a dra. Cordélia Santana, também atuante na vida pública da sua cidade.

No time feminino, pelo menos dois nomes mais conhecidos. Um é o ex-deputado estadual e ex-vice-governador Ayrton Gurgacz. O outro é Ricardo Frota, que disputou a última eleição pelo partido Novo, em Porto Velho. Também estão na relação Josemar da 34, Ygor Requenha, Nilton Maranhão e Tito Paz.

Acir Gurgacz, o presidente regional do partido e um nome que tem aceitação importante entre o eleitorado rondoniense, pode crescer ainda mais, já que parte do eleitorado de Confúcio Moura, que renunciou à reeleição, pode optar pelo pedetista.

VOX POPULI DIZ QUE CAIADO É O ÚNICO A EMPATAR COM LULA, NUMA DISPUTA DE SEGUNDO TURNO À PRESIDÊNCIA

As pesquisas para a disputa presidencial continuam colocando Lula como o preferido. Dos seus adversários, pela terceira pesquisa consecutiva, apenas Ronaldo Caiado chegaria perto de um empate com o atual Presidente.

O Vox Brasil é mais um instituto que afirma que, caso a eleição fosse hoje, Lula venceria tanto Flávio Bolsonaro quanto Romeu Zema, mas entraria num empate técnico, pela margem de erro, com o ex-governador de Goiás.

Embora os percentuais possam oscilar, o filho do ex-Presidente Lula, em pelo menos uma dezena de pesquisas perderia a cadeira principal do Planalto para Lula. A diferença varia entre seis a sete pontos contra Flávio Bolsonaro. Já em relação a Romeu Zema, a diferença seria um pouco maior, entre oito e nove pontos, dando a vitória ao petista.

No caso de Caiado, há um diferencial. Em duas pesquisas importantes das últimas semanas, ele aparecia um ponto à frente ou empata em percentual com Lula.

Nesta da Vox Populi desta semana (está registrada no TSE, sob o número BR-01084/2026) Lula aparece um pouco à frente de Caiado, com uma diferença que está dentro da margem de erro.

Se a eleição fosse hoje e pelos últimos levantamentos de opinião junto ao eleitor brasileiro, Ronaldo Caiado teria mais chances que Flávio Bolsonaro e Romeu Zema de defenestrar Lula do poder.

A campanha eleitoral, oficialmente, começa no próximo dia 16 deste agosto!

JUSTIÇA BOLIVIANA MANDA PRENDER EVO MORALES (DE NOVO!) E O CONSIDERA COMO LÍDER TERRORISTA

A política brasileira está sob tensão. Mas na Bolívia, as coisas estão ainda piores. O novo governo do presidente Rodrigo Paz, de direita, tem sofrido duros ataques da oposição, inclusive protestos violentos e bloqueios em estradas e rodovias, que duraram mais de 50 dias.

A pedido da promotoria do Departamento de Santa Cruz, a Justiça decretou mais uma vez a prisão do ex-presidente Evo Morales, acusado de liderar os movimentos e, mais que isso, de praticar atos terroristas, o que é uma acusação duríssima.

É a segunda vez que a Justiça boliviana ordena a detenção de Morales. O ex-presidente, líder da esquerda no país, Presidente da Bolívia, que esteve à frente do país entre 2006 e 2019, nega as acusações e as considera apenas “perseguição política" promovida pelo atual governo do direitista Rodrigo Paz.

Durante 53 dias, entre maio e junho, trabalhadores rurais de La Paz e a Central Operária Boliviana (COB), sob o comando de Morales, segundo as denúncias, promoveram bloqueios de rodovias, principalmente no oeste e no centro da Bolívia, com o apoio de outros grupos aliados de Morales, para exigir a renúncia de Paz como "única reivindicação".

Rodrigo Paz derrubou (nas urnas), a esquerda boliviana, que esteve no poder durante 20 anos, causando grande atraso no país, segundo os vencedores última eleição. Por ampla maioria, a população decidiu que era hora de buscar outra ideologia para comandar o país.

Os esquerdistas, liderados por Evo Morales, não aceitaram a derrota e decidiram “incendiar” o país. Agora, o ex-Presidente é tratado como terrorista!

PERGUNTINHA

Você sabia que a tarifa aérea de Rondônia e para Rondônia, além de ter aumentado em 40 por cento no ano passado, é a segunda mais cara do país, perdendo apenas para as obras cobradas nos voos em Roraima?