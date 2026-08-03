Rocha aponta Fúria como continuidade, convenção da UP pode mudar cenário e caravanas mostram força

Por Herbert Lins

Publicada em 03/08/2026 às 09h12

Homologadas as candidaturas, começa a batalha dos discursos e das estratégias para conquistar o voto que decidirá a eleição

CARO LEITOR, as convenções partidárias entram na reta final e, até o próximo dia 5 de agosto, partidos e federações deverão homologar oficialmente seus candidatos aos cargos majoritários e proporcionais, além de sacramentar coligações e alianças que darão o contorno definitivo da disputa eleitoral. Encerrada essa etapa burocrática, a campanha ganha as ruas e, principalmente, as redes sociais, onde o discurso dos candidatos ditará o ritmo da batalha política. A guerra de narrativas passa a ocupar o centro do debate, com estratégias voltadas à conquista do eleitor ainda indeciso e daquele que costuma aderir ao chamado voto útil nas últimas semanas. Mais do que propostas, a capacidade de comunicar, persuadir e responder aos ataques adversários poderá definir quem chegará fortalecido ao dia da votação.

Eleitor

Os discursos proferidos nos palcos das convenções antecipam o tom da guerra de narrativas que dominará a campanha, mirando especialmente o eleitor indeciso e aquele inclinado ao chamado voto útil.

Indeciso

O eleitor indeciso costuma definir seu voto na reta final da campanha. Avalia propostas, credibilidade, desempenho em debates, rejeição aos adversários, influência do ambiente familiar e o cenário das pesquisas antes de fazer sua escolha.

Útil

O voto útil ocorre quando o eleitor deixa de apoiar seu candidato preferido para votar em outro com maiores chances de vitória ou de impedir a eleição de um adversário. É uma decisão estratégica, comum na reta final das campanhas eleitorais.

PT

A convenção do PT, realizada ontem (2) no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, homologou a candidatura do presidente Lula (PT-SP) ao quarto mandato. O ato reuniu dirigentes e representantes do PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede, reforçando a aliança do campo de esquerda.

Homologou

A convenção do PT também confirmou a coligação com os partidos de esquerda, consolidando uma frente ampla progressista. O evento ainda homologou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) para permanecer na chapa presidencial como candidato à Vice-Presidência da República.

Isolados

Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) ainda buscam alianças para definir seus candidatos a vice-presidente e ampliar o tempo de propaganda eleitoral. Apesar das articulações, seguem politicamente isolados.

Estratégia

Republicanos, Podemos, MDB e as federações União Progressista (UP) e PSDB/Cidadania disputarão as eleições sem lançar candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da República. A estratégia é evitar coligações nacionais e concentrar esforços na eleição de governadores, senadores e deputados federais.

Convenção

Realizada no sábado (2), na Vila Privilege, em Porto Velho, a convenção do PSD homologou o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria como candidato ao Governo de Rondônia e o ex-secretário de Estado da Fazenda (SEFIN), Luis Fernando, como candidato ao Senado pela legenda.

Oficializou

A convenção do PSD também oficializou a coligação com o Avante e a federação PRD/Solidariedade. Realizado na área externa da Vila Privilege, o evento reuniu cerca de três mil e quinhentas pessoas e marcou a largada da aliança governista para a campanha.

Governistas

O governador Coronel Marcos Rocha, presidente estadual do PSD, abriu a convenção da frente de partidos governista ao lado de lideranças do PRD, Solidariedade e Avante. No palco estavam Elias Resende, Carlos Magno e Jair Montes respectivamente, dirigentes das legendas aliadas.

Continuidade

Sob a coligação "Gente que Gosta de Gente", o governador Coronel Marcos Rocha (PSD), ao lado da primeira-dama Luana Rocha, afirmou que a chapa Adailton Fúria e Everton Leoni representa a continuidade de sua gestão à frente do Palácio Rio Madeira.

Crescimento

O governador Marcos Rocha (PSD), ao lançar o ex-secretário da SEFIN, Luis Fernando (PSD), como candidato ao Senado, destacou que o estado cresceu, ou seja, o orçamento estadual passou de R$ 6,6 bilhões para R$ 18,5 bilhões durante sua gestão, apresentando o crescimento como um marco administrativo.

Aumento

A declaração também permite outra leitura: se a arrecadação alcançou esse patamar, Marcos Rocha pode ser apontado como o principal responsável pelo aumento da carga tributária em Rondônia, já que a expansão das receitas decorre, em grande parte, da cobrança de impostos.

Palanque

Na convenção do PSD, Adailton Fúria dividiu o palanque com o governador Coronel Marcos Rocha. Enquanto Rocha defendeu a continuidade da gestão, Fúria buscou se apresentar como renovação, criando um contraste no discurso da própria chapa governista.

Saúde

Em seu discurso, Fúria (PSD) afirmou que resolverá a saúde estadual como fez em Cacoal. Porém, o hospital municipal construído em sua gestão ainda não entrou em funcionamento por falta de recursos previstos para custeio, fato explorado por seus críticos.

Discrição

A cadeira vazia de Expedito Júnior na convenção do PSD falou mais que muitos discursos. Principal articulador da candidatura de Fúria ao governo, o ex-senador deve manter atuação discreta na campanha. Entre a Secretaria-Geral, cargo de pouca projeção na sigla, e a candidatura do filho, Expedito Netto (PT), ao Governo de Rondônia, optou pela discrição.

Cenário

Acontece hoje, a partir das 18h, na Unopar, em Porto Velho, a convenção da federação União Progressista (UP) e do Republicanos. O evento homologará Hildon Chaves ao Governo, Cirone Deiró como vice e Silvia Cristina e Mariana Carvalho ao Senado, podendo redefinir o cenário da disputa estadual em 2026.

Expressivas

Maurício Carvalho (União), Célio Lopes (União), Jesualdo Pires (PP) e Coronel Baguin (Republicanos) devem levar expressivas caravanas à convenção da federação UP e Republicanos, hoje (3), na Unopar, reforçando suas pré-campanhas à Câmara dos Deputados.

Mobilização

É esperada uma grande mobilização de apoiadores dos pré-candidatos a deputado estadual Ieda Chaves, Alex Redano, Dr. Luis Maiorquim e Dr. Benedito Alves. As caravanas devem reforçar o peso político do grupo durante a convenção e demonstrar força eleitoral.

Responsáveis

Os candidatos a deputado estadual do PSD, Avante, PRD e Solidariedade foram os principais responsáveis pela grande mobilização de apoiadores na convenção conjunta, que homologou oficialmente os candidatos majoritários e proporcionais das siglas.

Mobilizaram

A coluna destaca o deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) e seu pai, o vereador Pastor Evanildo (PSD), que mobilizaram centenas de pessoas na Vila Privilege. Marcelo desponta como favorito à reeleição, enquanto Evanildo fortalece a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Destaca

A coluna destaca a expressiva caravana liderada pelos deputados estaduais Cássio Gois (PSD) e Laerte Gomes (PSD), candidatos à reeleição à Assembleia Legislativa. Ambos demonstraram força política ao mobilizar centenas de apoiadores para a convenção do PSD.

Competitivos

Também chamou atenção o peso político demonstrado pelos deputados estaduais Ribeiro do Sinpol e Edevaldo Neves, ambos do PRD e candidatos à reeleição. A expressiva presença de apoiadores na convenção do PSD reforçou que ambos seguem competitivos na disputa.

Largada

A convenção do PSD também revelou novos nomes na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Entre eles, destacou-se o vereador Breno Mendes (Avante), que mobilizou centenas de apoiadores e deu a largada de sua campanha rumo à ALERO.

Ferrari

O médico Luis Ferrari (Avante), candidato a deputado estadual, também marcou presença na convenção do PSD. Cercado por centenas de apoiadores, demonstrou capacidade de mobilização e reforçou sua disposição para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa.

Cuidar

A caravana do vereador Zé Paroca (Avante) foi um dos destaques da convenção do PSD. Cercado por apoiadores que irradiavam juventude e entusiasmo, o pré-candidato à ALERO acertou ao lançar o slogan “Para cuidar de pessoas”, reforçando uma mensagem de proximidade com o eleitor.

Reforça

A Coluna Falando Sério já destacou, em análises anteriores, que o mandato do vereador Zé Paroca (Avante) em Porto Velho tem como marca a atenção ao bem-estar social. Sua atuação voltada ao cuidado com as pessoas reforça a coerência do slogan adotado na campanha para deputado estadual.

Combate

A presença quase solitária do vereador Marcos Combate (Avante) na convenção do PSD chamou atenção. Forte nas redes sociais, mas com mobilização discreta no mundo real, resta a dúvida: conseguirá transformar engajamento virtual em votos e surpreender nas urnas?

Sério

Falando sério, encerradas as convenções, as chapas estão definidas e a disputa entra em sua fase decisiva. Agora, a força das mobilizações dará lugar ao teste das urnas. Entre narrativas, alianças e promessas, caberá ao eleitor separar marketing, realidade e capacidade de governar.