Rafael Cardoso revela luta contra vício:

Por Mateus Siqueiras/IG

Publicada em 03/08/2026 às 10h31

O ator Rafael Cardoso desabafou pela primeira vez sobre sua luta contra a dependência de álcool e drogas, após deixar uma clínica de reabilitação. O artista cedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular e relembrou das recaídas que marcaram os últimos anos.

Ele, de 40 anos, passou por 45 dias de internação voluntária; neste período, seguiu afastado dos filhos e da família.

"Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", contou o ator em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini no último domingo (2).

Rafael explicou que notou que chegou a uma situação complicada e decidiu conversar com seus familiares sobre uma ajuda profissional.

"Descontrole emocional, uso de droga, bebida... Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'cara, chega, não quero mais'", disse.

O famoso ainda ressaltou sobre o que o vício causou em sua vida e todos os problemas que tem enfrentado.

É você perder tudo, a dignidade, perder a sua consciência de quem você é. Porque, quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro. Eu olhava no espelho e não me reconhecia: 'De novo nesse lugar?.Rafael Cardoso

"Eu, hoje, tô orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que ia morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos, eu ia ser desconsiderado por todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", detalhou.

Pedido de desculpas

Rafael e sua ex-esposa, Mari Bridi, se enfrentaram na Justiça após o fim do relacionamento de 15 anos. A separação contou com medidas protetivas, além da disputa da guarda das crianças, Aurora e Valentim.

O ator ainda disse que chegou a pedir desculpas à ex-mulher e também à ex-sogra, Sônia Bridi.

"Agradeço do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. E eu tenho muito carinho, muito amor por elas", pontuou.

Nessa carta, Rafael ainda chegou a agradecer o apoio da família, dos amigos e, além disso, da equipe que estava lhe ajudando no tratamento.

Em julho deste ano, o artista chegou a postar uma carta nas redes sociais, em que falou sobre o processo de recuperação e confessou ao público que perdeu o controle da própria vida.