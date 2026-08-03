Pequenos hábitos ao volante podem gerar multas e colocar vidas em risco

Por Jhon Silva

Publicada em 03/08/2026 às 11h17

Muitas infrações de trânsito são cometidas no dia a dia sem que o condutor perceba. Atitudes consideradas comuns, como utilizar o celular enquanto dirige, usar fones de ouvido, conduzir o veículo com apenas uma das mãos fora das situações permitidas ou transportar objetos que prejudiquem a visão do motorista, aumentam o risco de sinistros e podem resultar em autuações.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) alerta que essas práticas reduzem a atenção do condutor, comprometem o tempo de reação diante de situações inesperadas e colocam em risco a segurança de todos que utilizam as vias.

Além das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a adoção de comportamentos inseguros pode causar acidentes que poderiam ser evitados com pequenas mudanças de atitude.

Para o secretário da Semtran, Iremar Torres, a conscientização é a principal ferramenta para tornar o trânsito mais seguro. "Muitas vezes o motorista acredita que determinados hábitos não oferecem risco, mas basta um segundo de distração para que um acidente aconteça. Nosso trabalho é orientar para que cada condutor faça escolhas mais seguras ao volante."

O prefeito Léo Moraes reforçou que o respeito às normas de trânsito representa cuidado com a vida. "Cada atitude responsável no trânsito ajuda a proteger famílias e a preservar vidas. Respeitar a legislação não é apenas evitar multas, é contribuir para um trânsito mais seguro para todos."

A Prefeitura de Porto Velho segue desenvolvendo ações educativas para conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância da direção responsável e do respeito às leis de trânsito.

Acompanhe as ações, serviços e notícias da Prefeitura de Porto Velho. Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o