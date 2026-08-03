O último jantar de Gugu com Ronnie Von

Por James Ackel/IG

Publicada em 03/08/2026 às 10h44

Uma noite, Gugu foi jantar na casa de Ronnie Von. Estavam Gugu, Ronnie e sua mulher, Kika.

Então, Gugu imediatamente cobrou de Ronnie onde estava aquele vinho que ele havia levado da última vez.

Ronnie, em tom respeitoso, disse que aquele vinho estava guardado para quando houvesse a comemoração de um grande contrato.

Gugu olhou pensativo para Ronnie e disse: "Ronnie, todos os nossos dias são especiais. Sempre coma a melhor comida que você puder, beba o melhor vinho que você tiver, vista a sua melhor roupa, sempre. Todos os dias de nossas vidas são especiais."

Ronnie imediatamente foi buscar aquele vinho caro que Gugu havia lhe dado de presente e o abriu para que eles bebessem.

A comida da casa de Ronnie sempre é a melhor possível, graças ao comando da dona da casa, Kika.

E assim foi o jantar. E isso Ronnie Von guardou por toda a sua vida.

Mas, quatro meses depois, Ronnie recebeu um telefonema de uma advogada dos Estados Unidos, que era vizinha de Gugu, contando que Gugu havia partido.

Logo, todo aquele ensinamento de Gugu veio à mente de Ronnie Von, e ele chorou muito.

A vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos.