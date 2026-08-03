Marcos Rogério volta a questionar concessão da CAERD: “Isso é correto? Isso é honesto?”

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 11h00

O senador e pré-candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) voltou a questionar o processo de concessão dos serviços atualmente administrados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Durante entrevista ao programa 'Papo de Redação', da Rádio Parecis FM, ele criticou a condução da proposta em meio ao processo eleitoral e cobrou transparência sobre a operação.

O assunto surgiu quando Marcos Rogério comentou a atuação de seu pré-candidato a vice-governador, o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Podemos), que também tem feito críticas ao processo envolvendo a companhia.

Segundo o senador, Camargo estaria correto ao levantar questionamentos sobre o futuro da CAERD. Marcos Rogério ressaltou que não é contrário à discussão de um novo modelo para os serviços de abastecimento de água e saneamento, mas contestou o momento e a forma como o processo estaria sendo conduzido.

“Eu não sou contra discutir o modelo de concessão. Agora, é certo você discutir uma concessão e fazer um leilão? Privatizar a CAERD no meio do processo eleitoral? Isso é correto? Isso é honesto?”, questionou. “Entregando o maior patrimônio de Rondônia, que já é um problema, porque não chega água na ponta, não chega saneamento, aí você quer trazer o setor privado num ambiente obscuro, suspeito”, declarou.

Apesar das críticas, o senador não rejeitou a possibilidade de participação da iniciativa privada. A posição apresentada por ele foi de que uma eventual concessão precisa ocorrer em um processo transparente, com segurança jurídica, ampla discussão pública e esclarecimento sobre as empresas e os grupos interessados.

Ao defender Rodrigo Camargo, Marcos Rogério afirmou que o deputado possui preparo técnico e coragem para abordar assuntos considerados sensíveis. Ele também destacou que os dois possuem perfis diferentes, mas complementares: enquanto se definiu como mais moderado e voltado ao diálogo, classificou Camargo como mais combativo.

Ao encerrar o assunto, Marcos Rogério reafirmou que a discussão sobre a participação da iniciativa privada no saneamento é legítima, mas defendeu que qualquer mudança envolvendo a CAERD seja conduzida com transparência, segurança jurídica e respeito ao patrimônio público. Para o senador, o momento escolhido e as dúvidas que cercam o processo exigem explicações claras à população de Rondônia.