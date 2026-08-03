Ji-Paraná vence o Gazin Porto Velho e joga pelo empate, pra ser campeão

Por FFER

Publicada em 03/08/2026 às 09h45

Na tarde deste domingo no estádio Biancão o Ji-Paraná recebeu o Gazin Porto Velho pelo primeiro jogo da grande final do Rondoniense Sub-20, a partida foi transmitida pelo canal oficial do Youtube da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a FFER TV, as duas equipes entraram em campo em busca do título fazendo um bom jogo. Jogando em casa o Jipa comandou as ações logo nos primeiros minutos, tanto que o gol saiu bem cedo, logo aos 13 minutos da primeita etapa, Leonardo recebeu entre dois zagueiros da Locomotiva e bateu por cobertura pra vencer o goleiro do Gazin Porto Velho.

Após sofrer o gol a garotada do Gazin Porto Velho passou a ter mais posse de bola e mais presença no ataque, com bolas levantadas na área principalmente na bola parada, mas aos 32 minutos o Jipa foi quem chegou mais perto do gol, após jogada confusa do zagueiro Acerola, e quase o atacante do Jipa aproveitava a jogada pra ampliar para o Ji-Paraná.

Mas quem marcou foi a Locomotiva, numa jogada aos 36 minutos, a bola foi cruzada na área Arthur só teve o trabalho de empurra para as redes do Jipa. Aos 41 minutos o Gazin Porto Velho, chegou de novo numa bela jogada individual se livrou de dois marcadores e bateu cruzado para fora, assustando o goleirão do JIpa. E o primeiro tempo encerrou mesmo no empate de 1 a 1.

Na etapa final das duas equipes voltaram bem, com ambas equipes criando boas oportunidades de gols, o Gazin Porto Velho arriscando de fora da área e o Jipa tentando com bolas levantadas na área. A partir dos 15 minutos o jogo deu uma esfriada com poucas jogadas de ataque, muita disputa de bola com as defesas levando a melhor, mas ao 39 minutos Daniel faz bela jogada pela esquerda, chega na linha funda e cruza na cabeça de Ryan que marca o segundo gol do Ji-Paraná e garantindo a vantagem do Jipa, final no Biancão Ji-Paraná 2 x 1 Gazin Porto Velho. Com a vitória o Jipa joga pelo empate no jogo da volta no próximo sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.