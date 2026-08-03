Copa do Brasil ;Palmeiras atropela e Corinthians derrotado; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 03/08/2026 às 08h40

Copa do Brasil: Palmeiras atropela e Inter vence. Sábado de redes Intactas. Tabelinha Rondoniense: Corrida noturna em Cacoal e orgulho de Rondônia no Jiu-Jitsu.

Palmeiras e Inter largam na frente e empates mantêm decisões abertas na Copa do Brasil.

Copa do Brasil - Domingo movimentado nas oitavas de final da Copa do Brasil! O Palmeiras brilhou no Nubank Parque e venceu o Fortaleza por 3 a 0, com gols de Mauricio, Jhon Arias e Flaco López no segundo tempo. Com o resultado, o Verdão pode perder por até dois gols no jogo da volta.

Por outro lado, o Corinthians se complicou ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Internacional no Beira-Rio, com tentos de Matheus Bahia e Alan Patrick. Para avançar sem pênaltis, o Timão precisará vencer por três gols de diferença em São Paulo.

A rodada ainda teve empates: o Mirassol ficou no 1 a 1 com o Grêmio no interior paulista, enquanto Chapecoense e Cruzeiro não saíram do 0 a 0 na Arena Condá. As decisões ficam para a partida de volta.

Sábado

A rodada de sábado (1º) das oitavas de final da Copa do Brasil foi de muita disputa e nenhum gol. Atlético-MG, Juventude, Santos, Remo, Vasco e Fluminense empataram em 0 a 0, adiando as decisões para os confrontos de volta esta semana.

Na Arena MRV, o Galo pressionou, mas parou na forte marcação do Juventude em um jogo de bolas na trave para ambos os lados. Na Vila Belmiro, o Santos acertou a trave duas vezes e teve um gol anulado de Gabigol, após consulta ao VAR contra o Remo.

Já no Maracanã, o clássico carioca entre Vasco e Fluminense foi muito truncado, com o Flu criando as melhores chances e esbarrando na boa atuação do goleiro Léo Jardim. Tudo igual para os jogos da semana.

Tabelinha Rondoniense

Corrida noturna com vagas abertas em Cacoal e vitória rondoniense no Jiu-Jitsu.

Corrida - Estão abertas as inscrições para a Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça. O evento esportivo acontecerá no dia 27 de agosto, com concentração a partir das 19h e largada às 19h30 em frente à sede da OAB.

A prova terá um percurso de 5 km, ideal tanto para corrida quanto para caminhada, contando com estrutura completa de apoio e sinalização. As vagas são limitadas a 500 participantes e as inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Cacoal — atletas PCD devem se inscrever diretamente na AMEC.

Voltada para a integração da comunidade e promoção da saúde, a corrida promete movimentar a cidade em uma noite de muito esporte em família e entre amigos. Garanta já a sua vaga.

Jiu-Jitsu - O lutador porto-velhense Marcos Antônio Pereira, o "Marquinhos", deu um show nos tapetes do Acre. Representando a Academia Irmãos Olímpio, o atleta conquistou quatro medalhas de ouro, sagrando-se campeão no peso e no absoluto, com e sem kimono (Gi e No-Gi).

Faixa-roxa e atual líder do ranking Top 1 do Brasil na Copa Pódio, Marquinhos vive fase espetacular. O lutador, que também soma passagens pelo judô e MMA, já tem novos alvos definidos: o evento Purple Games, em Brasília (27 de setembro), e o Campeonato Sul-Americano, em São Paulo (27 de outubro).

Com técnica e dedicação, a promessa das artes marciais de Rondônia segue firme para levar o nome do estado ao topo do cenário nacional.