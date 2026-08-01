Inscrições para a Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça já estão abertas; evento será realizado em 27 de agosto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/08/2026 às 11h30

As inscrições para a Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça já estão abertas e podem ser realizadas pelo site da Prefeitura de Cacoal. O evento contará com um limite de 500 vagas. No caso dos atletas com deficiência (PCD), a inscrição deverá ser feita diretamente na AMEC.

A prova está marcada para o dia 27 de agosto, com abertura da programação às 19h e largada prevista para as 19h30, em frente à OAB. O percurso será de 5 quilômetros e poderá ser percorrido tanto por corredores quanto por participantes que optarem pela caminhada.

De acordo com a organização, o trajeto contará com sinalização e equipes de apoio para oferecer segurança aos participantes durante toda a atividade.

A Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça foi anunciada como um evento voltado à integração entre famílias, amigos e praticantes de atividades físicas, incentivando a participação da comunidade em uma programação esportiva.