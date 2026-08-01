Em respeito ao falecimento do Sr. Dalmiro Binow (Zanata), final do Campeonato de Futebol Setor Leste 2026 foi adiada

Por Assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 11h29

A Prefeitura de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, informa que, em respeito ao falecimento do Sr. Dalmiro Binow (Zanata), a Grande Final do Campeonato de Futebol Setor Leste 2026 foi adiada.

A decisão foi tomada como forma de prestar homenagem a um dos grandes incentivadores e apoiadores do esporte em nosso município. Zanata deixa um legado de dedicação, amizade e amor pelo futebol, marcado por sua importante contribuição ao Campeonato Setor Leste e à comunidade esportiva.

Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.

A nova data da Grande Final será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Espigão d'Oeste.

Nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos. Que descanse em paz.