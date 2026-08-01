Os maiores estádios de futebol do Brasil e a história por trás deles

Por Redação

Publicada em 01/08/2026 às 11h13

Os cinco maiores estádios de futebol do Brasil vão do Rio de Janeiro a Brasília, e cada um deles já sediou uma grande final ou um recorde de público em algum momento de sua história. Quem acompanha as odds de apostas do Brasileirão Série A na Betfair provavelmente já reconhece a maioria desses estádios da cobertura regular do Brasileirão, embora a história completa de cada um vá muito além do momento atual de cada time.

Neste artigo, classificamos os cinco maiores estádios do Brasil por capacidade e mostramos a história por trás de cada um, das finais de Copa do Mundo aos recordes nacionais que continuam de pé até hoje.

Maracanã, Rio de Janeiro

Oficialmente chamado de Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã foi inaugurado em 1950 para sediar a Copa do Mundo e continua sendo o maior estádio de futebol do Brasil, com capacidade para 78.838 pessoas após as reformas concluídas antes da Copa do Mundo de 2014, torneio em que recebeu a partida final.

O Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 na final da Copa do Mundo de 1950, diante de um público oficial de 173.850 pessoas, resultado que ainda ecoa pelo Brasil como o Maracanazo. O estádio também sediou as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio em 2016, somando mais um grande evento à sua história.

Hoje, tanto o Flamengo quanto o Fluminense usam o estádio como mando de campo.

Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

O segundo maior estádio do Brasil foi inaugurado em 1974, com capacidade para 45.200 pessoas, e foi reconstruído entre 2010 e 2013 para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

A reconstrução elevou a capacidade para 72.788 lugares, e o projeto teria custado cerca de 900 milhões de dólares, o que o tornou um dos estádios mais caros construídos para o torneio. Ele também ocupa a posição de terceiro estádio mais caro do mundo, atrás do Estádio de Wembley e do Estádio do Tottenham Hotspur.

Estádio do Morumbi, São Paulo

Casa do São Paulo FC desde sua inauguração em 1960, o Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil, com 72.039 lugares, e o maior estádio de propriedade privada do país. Seu recorde de público, de 146.082 pessoas, foi registrado em 1977, quando o Corinthians venceu a Ponte Preta por 2 a 1 no local, época em que o Corinthians também usava o Morumbi como seu próprio mando de campo.

Os fãs que acompanham a Série A pela plataforma de apostas em futebol da Betfair sabem que o Corinthians agora joga em outro estádio da cidade, mas os números do Morumbi ainda o colocam entre os maiores estádios do Brasil.

Arena Castelão, Fortaleza

Inaugurado em 1973 e compartilhado por Ceará e Fortaleza, o Castelão passou por uma grande reforma concluída em 2012, que lhe deu uma capacidade totalmente numerada de 63.903 lugares.

Foi o primeiro dos 12 estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014 a ficar pronto, e chegou a sediar seis partidas do torneio, incluindo uma partida das quartas de final. Localmente, o estádio também é conhecido como Gigante da Boa Vista.

Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte

Mais conhecido como Mineirão, este estádio foi inaugurado em 1965 e hoje recebe cerca de 62.000 fãs, sendo compartilhado por Cruzeiro e Atlético Mineiro. Seu recorde de público, de 132.834 pessoas, foi registrado em 1997, durante uma final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Villa Nova.

O estádio também sediou a semifinal da Copa do Mundo de 2014, na qual a Alemanha venceu o anfitrião por 7 a 1. O nome oficial do estádio homenageia um antigo governador do estado, mas os fãs sempre o chamaram de Mineirão.