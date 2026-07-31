Verdão atropela e Fla tropeça; Oitava da Copa do Brasil; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 31/07/2026 às 13h30

Brasileirão: Verdão atropela e Fla tropeça; Oitavas de fogo na Copa do Brasil; Grêmio dá adeus à Sul-Americana. No Tabelinha: VEC de volta, Esporte e cidadania e Xadrez em Porto Velho.

Goleada do Palmeiras e tropeço do Fla no Brasileirão, Copa do Brasil e eliminação do Grêmio.

Brasileirão - A 21ª rodada do Brasileirão começou movimentada. O líder Palmeiras aproveitou duas expulsões e goleou o Vitória por 4 a 0 no Barradão, abrindo vantagem no topo. Já o vice-líder Flamengo ficou no 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, resultado que mantém o Colorado na luta contra o Z-4.

Em São Paulo, o Mirassol venceu o Remo por 2 a 1 e respirou na tabela. Fechando a rodada, Fluminense e Bahia empataram em 0 a 0 no Maracanã, mantendo a briga acirrada no G-5.

Copa do Brasil - A Copa do Brasil está de volta. Neste fim de semana (1º e 2 de agosto), começam os jogos de ida das oitavas de final. O grande destaque é o clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã. Dos 16 times vivos na disputa, 14 pertencem à Série A do Brasileirão.

A rodada do fim de semana traz ainda duelos pesados como Palmeiras x Fortaleza, Galo x Juventude, Santos x Remo e Inter x Corinthians. Em caso de empate no agregado, após a volta, a vaga será definida nos pênaltis.

Sul-Americana - Noite amarga para o futebol brasileiro. O Grêmio acabou eliminado nos playoffs da Sul-Americana ao perder por 1 a 0 para o Bolívar na Arena. Com o resultado, o Tricolor gaúcho foi o único representante do país a dar adeus nesta fase da competição continental.

Nas outras decisões da noite, o Boca Juniors avançou nos pênaltis contra o O’Higgins, após revés no tempo normal, e o Santa Fe bateu o Caracas por 3 a 0 fora de casa, garantindo a última vaga nas oitavas de final.

Tabelinha Rondoniense

Retorno do VEC à Série B, vagas no Construindo Campeões e Porto Velho classificado nos JEBs.

Série B - Excelente notícia para o futebol rondoniense. O Vilhena Esporte Clube (VEC) confirmou oficialmente sua participação na Série B de 2026. A assinatura do termo de compromisso ocorreu na quinta-feira (30), em encontro entre José Carlos Dalanhol, o "Gaúcho do Milho", e o presidente da FFER, Heitor Costa.

Pentacampeão estadual da Primeira Divisão e vencedor da B em 2023, o Lobo do Cerrado retoma suas atividades no futebol profissional focado em buscar novamente o acesso à elite do Estado.

Porto Velho - Oportunidade para a garotada da capital. A Prefeitura de Porto Velho encerra nesta sexta-feira (31) as inscrições para o programa Construindo Campeões, que oferece aulas esportivas gratuitas em modalidades como futsal, vôlei, basquete e lutas. Para participar, basta comparecer das 9h às 17h à Vila Olímpica Chiquilito Erse ou aos polos do projeto com os documentos necessários e atestado médico. Como a procura é alta, a orientação é verificar a disponibilidade por modalidade.

Xadrez - Deu Porto Velho nos tabuleiros. A delegação da capital deu um show na Seletiva Estadual dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), disputada em Cacoal, e garantiu três das quatro vagas para representar Rondônia na etapa nacional.

A conquista reflete a superação de desafios históricos na arbitragem e celebra a busca por mais igualdade nas disputas. Sob o comando do técnico Gualter Amélio, os jovens enxadristas mostraram alto nível técnico, garantindo uma campanha de respeito e coroada com títulos.