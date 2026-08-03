Homem é conduzido após se recusa a pagar conta em boate e exibir partes íntimas

Por Rondonianews.com

Publicada em 03/08/2026 às 09h00

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo (02) em um bar de Rolim de Moura. Um cliente foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) após se recusar a pagar uma conta de bebidas no valor de de pouco mais de R$ 750 e protagonizar um ato obsceno diante de funcionários e frequentadores do estabelecimento.

Segundo relatos, um funcionário do bar relatou que o homem consumiu diversas bebidas ao longo da noite, acumulando uma despesa de R$ 750. No momento do pagamento, porém, o cliente se recusou a quitar a dívida.

Ainda conforme o registro policial, durante a discussão, o homem teria abaixado as roupas e exibido as partes íntimas para o funcionário e para as demais pessoas que estavam no local, causando constrangimento e revolta entre os presentes.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao estabelecimento, conduzindo o cliente e o comunicante até a UNISP, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que irão analisar os fatos e adotar as medidas previstas na legislação.