Família encontra sandália de jovem desaparecido e PM retoma buscas pelo corpo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/08/2026 às 09h30

Uma nova pista levou familiares e a PM retomarem as buscas pelo corpo do jovem Matheus Ramos Lopes, 24, na tarde deste domingo (02).

De acordo com familiares, a sandália do jovem foi encontrada em uma área de mata no bairro Planalto, após uma nova denúncia de onde o corpo estaria enterrado em uma cova rasa.

Matheus está desaparecido desde o dia 26, quando saiu de casa para trabalhar e não foi mais visto. Após o fato a família recebeu denúncias que o rapaz havia sido sequestrado por uma facção, morto e corpo foi carbonizado, depois desovado.

No entanto várias buscas foram feitas desde então, mas sem sucesso. Equipes da PM e o Corpo de Bombeiros foram acionadas novamente.

Em breve atualização