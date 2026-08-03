Irã volta a contrariar Trump e nega estar em negociações com EUA

Por G1

Publicada em 03/08/2026 às 10h09

O Irã afirmou nesta segunda-feira (3) que não está negociando com os Estados Unidos, e as tratativas que tem atualmente ocorrem apenas com o Omã e são sobre uma gestão conjunta do Estreito de Ormuz.

"Atualmente não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, durante uma entrevista coletiva.

A fala marcou o segundo dia seguido que o regime iraniano contraria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano prometeu, na noite de domingo, que novas negociações com o Irã em busca de um novo acordo de paz começariam já nesta segunda. No entanto, não havia nenhuma previsão para reuniões, segundo Teerã.

Trump também afirmou no final de semana que cancelou ataques em massa que estava planejando fazer junto com Israel após um suposto avanço nas negociações com o regime iraniano —ou seja, implicou que as tratativas com Teerã nunca cessaram, diferentemente do que os iranianos alegam.

Segundo Trump, os EUA "foram solicitados pelo Irã e por outros países do Oriente Médio a adiar qualquer ataque, uma vez que os termos de um acordo teriam sido definidos", e que ele cumpriria esse compromisso desde que um acordo fosse alcançado rapidamente.

Em resposta a essa afirmação, o Irã disse no domingo que não pediu aos EUA para cancelar ataques e que negociava apenas com o Omã —inclusive, Teerã anunciou estar próximo de concluir um acordo com os omanis sobre uma nova rota de navios em Ormuz.