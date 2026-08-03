Detran-RO leva educação para o trânsito à 41ª Expoari com atividades interativas para crianças e adultos

Por DETRAN-RO

Publicada em 03/08/2026 às 10h24

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) participa da 41ª edição da Exposição Agropecuária de Ariquemes (Expoari 2026), realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA). Durante o evento, a Escola Pública de Trânsito (EPTran), em conjunto com agentes e educadores de trânsito, promove uma programação educativa voltada à conscientização de crianças, jovens e adultos sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

A iniciativa reúne atividades lúdicas e interativas que transformam o aprendizado em uma experiência prática para toda a família. Entre as atrações estão o Túnel do Tempo, exposição itinerante que apresenta a evolução da motocicleta; jogos pedagógicos voltados ao público infantil; circuito com óculos de embriaguez, que simula os efeitos do álcool sobre a percepção e os reflexos; circuito da bike; mini carros em pista sinalizada; trilha do trânsito; espaço para desenhos educativos; Café com Detran; Roleta das Placas; lona pedagógica; distribuição do bafômetro descartável; e a presença dos mascotes Vidinha e Ligadinho, que encantam o público durante a feira.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que levar a educação para grandes eventos amplia o alcance das ações preventivas do órgão.

"A Expoari reúne milhares de pessoas de Rondônia e de outros estados. Estar presente nesse ambiente significa aproveitar essa grande circulação para orientar famílias inteiras sobre comportamentos seguros no trânsito. Nosso compromisso é salvar vidas por meio da educação."

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, investir na conscientização desde a infância é uma das estratégias mais eficazes para construir um trânsito mais seguro.

"Quando a criança aprende de forma divertida sobre respeito às regras de trânsito, ela leva esse conhecimento para dentro de casa e cresce com uma cultura de responsabilidade. É um investimento no presente e, principalmente, no futuro.

A assessora de Campanhas da Regional de Ariquemes, Sandra da Silva Duarte, ressaltou que a escolha da Expoari como palco das ações educativas é estratégica diante do grande fluxo de pessoas e veículos durante o evento.

"A Expoari é um dos maiores eventos da Região Norte e movimenta milhares de visitantes todos os dias. Nosso objetivo é aproveitar essa oportunidade para orientar o maior número possível de pessoas e reforçar que pequenas atitudes fazem toda a diferença na preservação da vida."

Entre as atividades que despertaram a atenção do público está a demonstração do uso do bafômetro descartável. O médico Dr. Thiago Balbi, que participou da experiência, elogiou a iniciativa do Detran-RO.

"Achei a explicação muito interessante e bastante didática. É uma forma simples de conscientizar as pessoas sobre os riscos de dirigir após consumir bebida alcoólica. Informação como essa pode evitar acidentes e salvar vidas."

As ações educativas ganham ainda mais relevância diante do cenário do trânsito no município. Somente no primeiro quadrimestre de 2026, Ariquemes registrou 292 sinistros envolvendo motocicletas, com três mortes. Os dados reforçam a necessidade de ampliar as estratégias de prevenção e conscientização da população.

Reconhecida como um dos maiores eventos agropecuários da Região Norte, a Expoari também valoriza a cultura regional com atrações tradicionais, como a Cavalgada e a Queima do Alho, além de leilões, exposições do agronegócio e shows nacionais e regionais. O intenso movimento de pessoas e veículos durante os nove dias de programação reforça a importância das ações desenvolvidas pelo Detran-RO para promover um trânsito mais seguro e consciente.