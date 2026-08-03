Trump publica imagem de IA com menção a 3º mandato, proibido nos Estados Unidos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 03/08/2026 às 10h02

Dias depois de usar um boné com os dizeres "Trump 2028", o presidente americano voltou a sugerir que pode concorrer ao cargo novamente, embora a Constituição dos Estados Unidos proíba um terceiro mandato.

Neste sábado (1º), o republicano postou em sua rede social Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial onde ele aparece com a frase "Trump 2028 - Make America Great Again", em frente a um grupo de pessoas sorrindo. As próximas eleições para presidente nos EUA são em 2028.

Donald Trump ocupou a presidência do país entre 2017 e 2021 e se elegeu novamente no final de 2024, para cumprir o mandato que termina no início de 2029. A Constituição do país, por meio da vigésima segunda emenda, proíbe qualquer pessoa de ser eleita presidente por mais de dois mandatos –e, diferentemente do Brasil, não importa se eles são consecutivos ou não.

Trump tem flertado com a ideia de um terceiro mandato nos últimos meses. Em outubro do ano passado, numa conversa com jornalistas, disse que "adoraria fazê-lo". Na semana passada, em jantar também com a imprensa, ele vestiu o boné com a frase "Trump 2028".

"Aprendemos muito sobre segurança e sobre os perigos. Mas, assim como na minha Presidência, a segunda vez é sempre melhor, sempre melhor. E a terceira vez será ainda melhor. Estou só brincando", afirmou ele durante o jantar da semana passada.

Além disso, em comícios o presidente tem destacado a presença de cartazes manifestando apoio a um terceiro mandato, e o site oficial da Trump Organization vende bonés com os dizeres "Trump 2028".

Ele disse que ainda não chegou a uma decisão a respeito de pedir que a Suprema Corte declare a vigésima segunda emenda inconstitucional –esse seria o caminho mais viável para que Trump possa disputar um terceiro mandato, uma vez que há uma maioria conservadora e simpática ao presidente na Corte hoje.

Outra possibilidade aventada por apoiadores é a de que o republicano concorresse à Vice-Presidência ao lado de um nome subserviente no topo da cédula que concordasse em renunciar no primeiro dia no cargo, tornando Trump presidente novamente.

O próprio político, entretanto, descarta a manobra: "Eu poderia fazer isso, mas não vou. Acho que é muito ridículo. Eu descarto a ideia porque é ridícula, e acho que as pessoas não iam gostar disso. Não seria certo"", afirmou.

Além disso, juristas afirmam que outra emenda, a décima segunda, veta a manobra: segundo o texto, "nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível ao cargo de presidente [caso de Trump, que não pode mais concorrer] será elegível ao cargo de vice-presidente".

Uma mudança constitucional, por sua vez, é praticamente impossível: nos EUA, emendas à Carta Magna, que data de 1787, precisam do aval de três quartos dos Estados por meio de votação nos Legislativos locais, e o Partido Democrata controla hoje 19 de 50 deles –bastam 13 para barrar qualquer tentativa de abolir o limite de mandatos.

Outra questão que impacta cálculos sobre uma eventual permanência de Trump no poder é a sua idade. Ao deixar a Casa Branca em janeiro de 2029, quando terá 82 anos e 7 meses, o republicano será o presidente mais velho da história do EUA (Joe Biden deixou o poder com 82 anos e dois meses).