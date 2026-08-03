Ciclista morre após cair em córrego na zona Sul de Porto Velho

Uma tragédia foi registrada na tarde deste sábado (1º), na Rua Baraquiçaba, bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho, após o ciclista Lucas de 30 anos, perder o controle da bicicleta e cair de uma ponte sobre um córrego que corta a via. O homem teria descido uma ladeira e, ao se aproximar da estrutura, não conseguiu controlar a bicicleta, despencando na vala.
Com a queda, Lucas ficou desacordado por alguns minutos dentro do córrego e chegou a aspirar água. Testemunhas que presenciaram o acidente agiram rapidamente e conseguiram retirar o ciclista da água, colocando-o na margem para evitar que permanecesse submerso. Populares ainda tentaram mantê-lo em segurança e prestaram auxílio enquanto aguardavam a chegada da equipe de emergência.
Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e compareceu ao local, mas os profissionais constataram que o ciclista não havia resistido. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias da queda. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).
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