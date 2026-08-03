Cacoal realiza triagem do Casamento Comunitário,; iniciativa busca proporcionar a regularização da união civil de casais

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 03/08/2026 às 09h19

Os casais inscritos no Casamento Comunitário tiveram um compromisso importante neste fim de semana em Cacoal. A triagem dos participantes foi realizada em dois dias consecutivos e é uma etapa indispensável para dar continuidade ao processo de participação no programa.

O atendimento aconteceu no sábado (1º de agosto) e no domingo (2 de agosto), das 8h às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), localizada na Avenida Guaporé, nº 3.338, no bairro Jardim Clodoaldo.

A iniciativa busca proporcionar a regularização da união civil de casais, promovendo cidadania e fortalecendo os vínculos familiares por meio de uma cerimônia coletiva.