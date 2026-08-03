Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 09h13

Confira a programação completa da 1ª Oficina RENASTT da LDRT – CEREST Regional de Ji-Paraná!

Profissionais da saúde, gestores e demais participantes terão um dia de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Local: Faculdade Estácio Unijipa

Horário: A partir das 7h30

A programação contará com credenciamento, solenidade de abertura, painel integrado, debates, oficina prática e encerramento, promovendo a qualificação dos profissionais e o fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENASTT).