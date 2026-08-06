Papa Leão 14 visitará Uruguai, Argentina e Peru em novembro, diz Vaticano

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/08/2026 às 10h44

O papa Leão 14 visitará três países da América do Sul em novembro, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (5). O pontífice irá ao Uruguai, à Argentina e ao Peru de 6 a 17 de novembro. Não há planos de paradas no Brasil.

A viagem para o Peru é especialmente significativa para o papa, que passou décadas como missionário e bispo no país andino antes de ser eleito sucessor de São Pedro pelo colégio cardinalício no conclave do ano passado.

Trata-se também da primeira viagem de um papa à América do Sul desde 2018, quando Francisco foi ao Chile e ao Peru. Apesar de ser argentino, ele nunca visitou sua terra natal como pontífice -esteve, entretanto, no Brasil, quando participou da Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro.

Foi a última vez que um papa esteve no Brasil e apenas a segunda viagem de longa distância realizada pelo antecessor de Leão 14 em seu pontificado. Antes disso, Francisco visitou a ilha italiana de Lampedusa, onde rezou uma missa em homenagem a imigrantes que morreram afogados no Mediterrâneo tentando chegar à Europa.

Ao longo dos 12 anos em que usou o Anel do Pescador, Francisco visitou a América Latina em viagens apostólicas sete vezes, participando de eventos e cerimônias no Brasil (2013), no Equador, na Bolívia e no Paraguai (2015), em Cuba (2015, na mesma viagem em que visitou os Estados Unidos), no México (2016), na Colômbia (2017), no Chile e no Peru (2018), e no Panamá (2019).

Já Leão 14, papa há pouco mais de um ano, já esteve na Turquia e no Líbano, seu primeiro compromisso oficial no exterior, em Mônaco, na Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, durante sua viagem de dez dias pela África, e na Espanha, a fim de inaugurar a catedral da Sagrada Família, em Barcelona.

O pontífice ficará no Uruguai de 6 a 8 de novembro, na Argentina de 8 a 11 e no Peru de 11 a 17, informou o Vaticano nesta quarta.

Embora seja o primeiro bispo de Roma na história da Igreja Católica nascido nos EUA, o papa também é cidadão peruano. Robert Prevost, como era conhecido, foi bispo de Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023.

Durante sua passagem pelo Peru, o papa visitará essa cidade, bem como Lima, Cusco e Pucallpa, segundo o Vaticano. Na Argentina, estará em Buenos Aires, Córdoba e Luján. No Uruguai, irá a Montevidéu, Paysandú e Florida.

O Vaticano não forneceu mais detalhes sobre as visitas e informou que os itinerários completos serão divulgados posteriormente.