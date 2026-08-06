Incêndio em fábrica em Itaquaquecetuba é extinto após 33 horas

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 06/08/2026 às 10h34

Após 33 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir o incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de produtos químicos na Estrada do Bonsucesso, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A cidade fica a 40 km da capital paulista.

O fogo começou na tarde de quarta-feira (4) e foi extinto à 0h10 desta quinta-feira (6). Não houve feridos e as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Por conta do incidente e por medida de segurança, a Prefeitura de Itaquaquecetuba determinou a interdição de toda a extensão da Estrada do Bonsucesso e de todas as suas vias de acesso.

A área interditada está em uma região industrial a mais de 500 metros das residências mais próximas.

Outra ação preventiva foi o monitoramento contínuo das condições ambientais e avaliação técnica dos gases liberados por força das chamas.

A prefeitura orienta as pessoas que residem, trabalham ou passam pelo entorno a procurar atendimento médico imediatamente caso sintam irritação intensa nos olhos ou na garganta, tosse persistente, falta de ar, dor no peito, tontura, náusea ou outros sinais de intoxicação.

Em situações de urgência, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192.