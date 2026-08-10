“Pedágio abusivo vai quebrar Rondônia”, alerta Bruno Bolsonaro Scheid sobre cobrança na BR-364

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 11h45

O candidato ao Senado por Rondônia Bruno Bolsonaro Scheid (PL) elevou o tom contra os pedágios da BR-364 e fez um alerta sobre as consequências econômicas da cobrança para o estado. Para ele, a manutenção dos valores atuais pode atingir em cheio a produção, o transporte de cargas e o orçamento das famílias rondonienses.

“O pedágio abusivo na BR-364 vai quebrar Rondônia. Não vamos aceitar esse assalto contra quem trabalha!”

A crítica de Bruno parte do impacto que o custo adicional do transporte pode provocar em uma economia fortemente dependente da BR-364. Na avaliação do candidato, a conta não ficará restrita às empresas ou aos caminhoneiros que passam pelas praças de pedágio: ela chegará ao produtor rural, ao comércio e, no fim da cadeia, ao consumidor.

“A conta foi feita para esmagar o bolso do produtor rural, do caminhoneiro e do cidadão comum. Esse valor absurdo sufoca a nossa economia e trava o crescimento do estado.”

Bruno tem repetido o alerta em suas manifestações públicas. Em uma de suas falas, afirmou que a continuidade da cobrança nas condições que critica pode representar uma ameaça à própria economia de Rondônia.

Para o candidato, o problema é ainda mais grave porque a BR-364 é uma via essencial para o escoamento da produção e para a circulação de mercadorias dentro do estado. Na prática, argumenta Bruno, cada aumento no custo do transporte tem potencial para se espalhar pela cadeia econômica e aparecer no preço pago pela população.

É justamente por isso que Scheid promete transformar a questão dos pedágios em uma de suas principais bandeiras políticas.

“Não vai ser fácil enfrentar o sistema, mas a nossa disposição para lutar por Rondônia é muito maior.”

O candidato também tem adotado um discurso de enfrentamento sobre o tema. Em manifestação registrada em vídeo, condicionou sua atuação a uma eventual eleição e afirmou que pretende agir desde o início para pressionar pela redução da cobrança.

Para Bruno, Rondônia não pode simplesmente aceitar que um dos seus principais corredores econômicos se transforme em um fator de aumento de custos para quem trabalha e produz.

“A história mostra que as maiores conquistas são feitas com muito sacrifício. Nós vamos ter o que é nosso.”

A mensagem de Scheid é de alerta: se o custo para atravessar Rondônia continuar pesando sobre quem produz, transporta e consome, toda a economia estadual poderá sentir os efeitos.