Qualificação profissional é desenvolvimento: a proposta de Dr. Benedito Alves para o IDEP

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 11h39

O fortalecimento do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) deve estar entre as prioridades das políticas públicas de Rondônia. Em um estado que cresce economicamente, mas ainda enfrenta dificuldades na qualificação da mão de obra, investir na educação profissional é uma das formas mais eficazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável.

Criado para coordenar a política estadual de educação profissional, o IDEP tem papel fundamental na oferta gratuita de cursos técnicos e de qualificação em diversas áreas, aproximando a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho e dos arranjos produtivos locais.

O planejamento estratégico da instituição prevê a expansão da educação técnica, implantação de novas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs), ampliação do ensino a distância, criação de laboratórios especializados e fortalecimento do ensino médio integrado.

Apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda existem desafios importantes que precisam ser enfrentados para que o IDEP alcance todos os municípios de Rondônia com a qualidade que a população merece.

Principais desafios

Oferta insuficiente de cursos técnicos em diversos municípios do interior;

Dificuldade de acesso de moradores da zona rural, comunidades ribeirinhas e distritos;

Baixa integração entre os cursos ofertados e as demandas do mercado de trabalho regional;

Necessidade de maior investimento em laboratórios, equipamentos e inovação tecnológica;

Falta de programas permanentes de auxílio estudantil para evitar a evasão escolar;

Necessidade de valorização dos professores e instrutores da educação profissional;

Expansão limitada das unidades físicas de ensino técnico.

Esses obstáculos impedem que milhares de jovens e trabalhadores tenham acesso à qualificação necessária para conquistar melhores oportunidades de emprego ou empreender.

Entre as políticas públicas que podem transformar a educação profissional em Rondônia, destacam-se:

Implantação de novas Escolas Técnicas Estaduais nas regiões mais carentes;

Ampliação da oferta de cursos voltados ao agronegócio, tecnologia, saúde, indústria, turismo, logística e economia digital;

Expansão das unidades móveis para atender comunidades rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas;

Criação de bolsas de incentivo para estudantes em situação de vulnerabilidade;

Fortalecimento das parcerias entre IDEP, empresas, cooperativas e setor produtivo para ampliar estágios e oportunidades de emprego;

Modernização dos laboratórios e dos equipamentos utilizados na formação técnica;

Incentivo ao empreendedorismo e à inovação como parte da formação dos alunos;

Ampliação do ensino técnico integrado ao ensino médio.

Essas ações estão alinhadas com os objetivos estratégicos do próprio IDEP, que busca ampliar a educação profissional, fortalecer a inovação tecnológica e expandir sua presença em todo o estado.

Para o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves, fortalecer o IDEP significa investir diretamente nas pessoas.

"Quando o Estado investe em qualificação profissional, está investindo no futuro das famílias, na geração de empregos e no crescimento da economia. Precisamos garantir que o jovem tenha oportunidade de estudar perto de casa, que o trabalhador possa se qualificar e que as empresas encontrem profissionais preparados. O fortalecimento do IDEP é um compromisso com o desenvolvimento de Rondônia."