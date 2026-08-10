Deborah Secco desabafa sobre amizades:

Por IG

Publicada em 10/08/2026 às 11h00

Deborah Secco, 46 anos, voltou a abrir o seu coração por meio de sua conta pessoal do Instagram neste domingo (9) e fez uma reflexão profunda. Como de costume, a atriz publicou um vídeo fazendo algumas reflexões, agora focadas em relações de amizade e companheirismo e no que aprendeu sobre esses laços ao decorrer dos anos.

No registro, a atriz aparece sentada e sorridente. "Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura pra nada. Já tentei viver e conviver com todo tipo de gente, mas sorriso forçado dá uma preguiça! Confesso que eu prefiro sentar no chão com quem é de verdade do que dividir aquela mesa chique rodeada de mentira", declarou.

Na sequência, ela confessou ter aprendido a perder o medo de ficar sozinha. "Eu acho que, com o tempo, eu perdi o medo de ficar sozinha. E a gente, sim, ama a todos, mas só caminha ao lado de alguns", disse.

"O meu coração é porta aberta para quem tem essência, para gente de alma leve, porque a minha paz custa caro. Então, se você quer um conselho, se alguma presença tira sua tranquilidade, prefira a sua própria companhia", concluiu.

Nos comentários, Deborah ganhou diversos elogios pela reflexão profunda. "Isso que é maturidade", declarou um. "A própria companhia tem poder", afirmou outro. "Pessoas de mentira se revelam, sempre!", destacou uma terceira.

Reflexão

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a veterana da televisão brasileira compartilha seus pensamentos nas redes sociais. Na semana passada, por exemplo, Deborah Secco falou sobre tranquilidade.

Em seu desabafo, a atriz afirmou que hoje escolhe sua própria paz e não tenta mais se explicar, o que, segundo ela, a faz se sentir mais tranquila.

"A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", declarou.

"A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma. E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum", pontuou.

Por fim, a famosa explicou como lida com quem a interpreta mal. "Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu.