Morre mãe de Dudu Nobre, Anita Nobre, aos 78 anos

Por IG

Publicada em 10/08/2026 às 11h04

Mãe de Dudu Nobre e da ex-porta-bandeira Lucinha Nobre, Anita Nobre morreu neste domingo (9), aos 78 anos. A matriarca do compositor e cantor teve sua morte confirmada pelo próprio sambista, que fez questão de usar suas redes sociais para anunciar a partida e prestar uma homenagem.

O músico compartilhou uma nota de falecimento. A causa da morte não foi informada.“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Anita Nobre, mãe de Dudu Nobre e Lucinha Nobre, neste domingo, 09 de agosto de 2026”, diz a publicação.

Além disso, a família destacou as lembranças deixadas por Anita. “Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Descanse em paz, Anita Nobre", concluiu.

Após a confirmação da notícia, vários famosos deixaram mensagens de carinho e apoio à família. João Silva, filho de Faustão, comentou a publicação com um emoji de oração. Já Adriane Galisteu deixou um coração e também um emoji de oração. Em seguida, Rosiane Pinheiro escreveu: “Meus sentimentos. Deus conforte o coração e a mente de todos.”

Impactado, Buchecha, irmão de Claudinho, disse: "Que isso meu amigo, meus sentimentos, forças".

Anita Nobre sempre apoiou o filho

Embora boa parte do público não saiba, Anita possuía uma relação antiga com o samba. A música sempre esteve presente na rotina da família e, de acordo com Dudu, a mãe chegou a organizar rodas de samba no Rio de Janeiro, reunindo em casa nomes como Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Jovelina Pérola Negra e Jorge Aragão.

Além disso, Anita teve papel fundamental na carreira dos filhos. O sambista já contou em entrevistas que foi a mãe quem comprou para ele o primeiro cavaquinho, ainda na infância. Segundo relato do próprio, ele costumava brincar na casa de um porteiro que tinha um cavaquinho.

Enquanto outras crianças colocavam brinquedos dentro do instrumento, Dudu tentava imitar as posições das notas, e isso logo foi notado pela mãe, que percebeu o interesse do filho e comprou o cavaquinho.

A matriarca também é citada como uma das precursoras das rodas de samba no Rio de Janeiro, e os filhos cresceram em um ambiente cercado pela música, e tiveram contato, desde cedo, com nomes relevantes, como Arlindo Cruz, Almir Guineto e Zeca Pagodinho.

Como já foi dito algumas vezes por Dudu Nobre, Anita e o marido, João Nobre, incentivaram sua aptidão musical desde muito cedo, inclusive com aulas de percussão e piano clássico.