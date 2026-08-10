Terremoto na Colômbia: 20 prédios colapsaram em Cali, diz prefeito; há presos nos escombros

Por G1

Publicada em 10/08/2026 às 10h34

O forte terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) fez com que 20 prédios caíssem na cidade de Cali, segundo informou o prefeito local, Alejandro Eder.

O prefeito afirmou ainda que há pessoas presas nos escombros, mas não informou a quantidade de desaparecidos.

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e deixou feridos e causou destruição em várias cidades do país. O tremor também chacoalhou a capital Bogotá, segundo a agência de notícias Reuters, e fez prédios balançarem.

Imagens transmitidas pelas redes sociais mostram os prédios balançando durante o tremor (veja acima). No vídeo, é possível ver cortinas das varandas mexendo de um lado para outro.

Autoridades já falam em danos e feridos, mas ainda não havia um balanço oficial até a última atualização desta reportagem.

O tremor ocorreu em San José del Palmar, no oeste colombiano, de acordo com a agência geológica dos Estados Unidos (USGS).

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O epicentro ocorreu a cerca de 230 km de Bogotá e a cerca de 150 km de Medellín e de Cali. A profundidade do terremoto ainda destoa entre as agências: enquanto no USGS aparece 107 km, a agência sismológica europeia ESMC fala em 95 km. (Veja no mapa mais abaixo)

A governadora de Chocó, estado mais atingido, afirmou que o terremoto causou uma "destruição significante" e deixou feridos, porém não especificou quantos. Nubia Carolina Cordoba-Curi disse estar preocupada com réplicas e que está avaliando os danos.