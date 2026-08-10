IDEP está com inscrições abertas para 800 vagas de cursos técnicos em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 10h06

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até sexta-feira, 14, para preenchimento de 800 vagas de cursos técnicos de nível médio em diversas áreas em Porto Velho. As matrículas podem ser realizadas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) localizada na avenida Tiradentes, bairro Industrial e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Pode se inscrever quem está cursando ou concluiu o ensino médio.

Todas as informações do edital estão disponibilizadas no link

https://drive.google.com/file/d/1F1Ym8Ok_aQgj4G0Qmr4ElB_XXsRPHhUD/view

No ato da matrícula, o candidato deve apresentar a seguinte documentação:

- Documento de Identidade, podendo ser: Carteira de Identidade Nacinal – CIN, Registro Geral – RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) novo model, Passaporte, Carteira de Trabalho, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE e Cédula de Identidade de Estrangeiro – CIE.

- CPF

- Comprovante de endereço atualizado (últimos três meses)

- Comprovante de escolaridade - Declaração de Matrícula, Certificado de Conclusão e Histórico Escolar atualizado (ano letivo 2026).

EMPREENDEDORISMO

A importância do ensino técnico se reflete no interesse demonstrado por estudantes e trabalhadores de diferentes faixas etárias. Jovens em início de carreira buscam se habilitar para acelerar o ingresso no mercado de trabalho, enquanto trabalhadores já na ativa recorrem à modalidade educacional para se atualizar.

Cursando o terceiro ano do ensino médio, Fábio Araújo do Nascimento, de 18 anos, foi um dos primeiros candidatos a comparecer ao Idep nas primeiras horas da manhã de segunda – feira, 10, quando já se registrava filas de candidatos.

Para o morador do bairro Nossa Senhora das Graças na Capital, o Curso Técnico em Administração terá um papel fundamental nos seus planos de empreender. “Eu e mais dois sócios, um de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul, queremos lançar uma startup”, ressaltou o estudante que diante da variedade de cursos escolheu o que vai agilizar a realização do seu sonho.

Cursos ofertados

- Técnico em Administração

- Técnico em Agronegócio

- Técnico em Recursos Humanos

- Técnico em Secretaria Escolar

- Técnico em Marketing

- Técnico em Segurança do Trabalho

- Técnico em Eventos

- Técnico em Comércio

- Técnico em Edificações