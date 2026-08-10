SINDSEF-RO inicia rodada de reuniões nas Coordenações Regionais; Guajará Mirim e Nova Mamoré abrem a agenda

Por SINDSEF-RO

Publicada em 10/08/2026 às 09h17

O SINDSEF-RO prepara uma intensa agenda de debates e deliberações, a partir desta terça-feira, 11 de agosto, com um amplo calendário de reuniões presenciais em suas Coordenações Regionais. Os primeiros municípios a receberem os encontros são Guajará Mirim, terça-feira (11), e Nova Mamoré, na quarta-feira, dia 12. Em ambas as localidades, as atividades estão marcadas para começar pontualmente às 8h30 da manhã, diretamente nas sedes das respectivas coordenações.

Convocada oficialmente pelo presidente do Sindsef/RO, Almir José Silva, esta grande rodada de assembleias tem o objetivo de aproximar a diretoria da base e tratar de uma pauta extensa e vital para a categoria. Durante os encontros, os filiados poderão debater e buscar atualizações sobre o reenquadramento de níveis (NA x NI), questões cruciais da carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), além de detalhes sobre Dedicação Exclusiva (DE) e Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). A diretoria também aproveitará as reuniões para discutir temas de impacto direto no bolso e no futuro dos servidores, como imposto de renda, progressão funcional e aposentadoria, além de realizar a retirada de Delegados de Base.

Logo após a abertura dos trabalhos na região de fronteira com Guajará Mirim e Nova Mamoré, o sindicato seguirá uma rota contínua pelo interior de Rondônia, estendendo-se até o final do mês. A partir do dia 17 de agosto, as mobilizações chegam a Ariquemes e Presidente Médici, avançando nos dias seguintes para Jaru, Alvorada, Ouro Preto e Costa Marques.

A agenda prossegue de forma intensa na segunda quinzena de agosto, passando no dia 20 por Ji-Paraná, São Francisco e São Miguel. Na reta final do mês, as reuniões contemplarão ainda os filiados de Nova Brasilândia, Alta Floresta, Rolim de Moura, Cabixi, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Colorado. O encerramento deste ciclo estadual de encontros está previsto para o dia 27 de agosto, quando ocorrem as últimas reuniões, marcadas para as 8h30 nas coordenações de Cacoal e Vilhena.

A direção do Sindsef/RO reforça que a presença de qualquer número de filiados é válida para as deliberações, mas destaca que a participação massiva da categoria é fundamental. É nesses espaços presenciais que os servidores têm a oportunidade de esclarecer dúvidas, apresentar demandas locais e fortalecer a unidade necessária para as lutas e conquistas da classe.

Confira Calendário Completo: