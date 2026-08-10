ENERGISA mobiliza escolas e Rondônia supera 5,4 mil estudantes inscritos na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2026

Por ENERGISA

Publicada em 10/08/2026 às 09h50

A Energisa Rondônia está mobilizando escolas públicas e privadas para ampliar a participação dos estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. O estado já ultrapassou a marca de 5,4 mil alunos inscritos e vem se destacando no número de participantes da Região Norte. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 15 de setembro.

A olimpíada tem como principal objetivo mostrar que a educação pode transformar hábitos e preparar uma nova geração mais consciente sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica. Por isso, a Energisa reforça o convite para que mais escolas rondonienses cadastrem seus estudantes na competição.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE trabalha o conteúdo de maneira dinâmica, com jogos, desafios, atividades interativas e provas on-line.

Nesta edição, podem participar alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e, pela primeira vez, estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Médio. Além de medalhas e reconhecimento, o campeão regional viajará para Brasília, acompanhado de um responsável e de um professor, para participar da premiação nacional.

Segundo o analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, o desempenho alcançado até agora demonstra o envolvimento das instituições de ensino e o interesse dos estudantes pelo tema.

“Levar conhecimento sobre eficiência energética faz parte do compromisso da Energisa com a sociedade. A ONEE aproxima esse assunto dos estudantes de maneira leve e interativa, mostrando que pequenas atitudes podem fazer diferença no dia a dia. O destaque de Rondônia nas inscrições reforça o potencial dos nossos jovens e nos motiva a incentivar ainda mais escolas a participarem”, afirma.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas pela própria escola no site onee.org.br. A instituição precisa indicar um representante, chamado Ponto Focal, que ficará responsável por cadastrar a escola e os estudantes, acompanhar o cronograma da competição e manter a interlocução com a organização.

O regulamento, o guia de inscrições e as demais orientações estão disponíveis na plataforma. A participação é gratuita e as escolas têm até 15 de setembro para inscrever seus estudantes.