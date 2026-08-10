Teleconsulta em Ortopedia: cuidado especializado sem sair de casa! A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMUSA, disponibiliza consultas de ortopedia por videochamada com especialista, facilitando o acesso à saúde com conforto e segurança.
Antes da teleconsulta, prepare-se:
Escolha um local tranquilo e bem iluminado;
Mantenha o celular carregado, com som e internet funcionando;
Tenha seu documento de identificação em mãos;
Separe exames, laudos e documentos médicos;
Envie previamente fotos de exames e laudos antigos pelo WhatsApp, conforme orientação da unidade.
Mais acesso, praticidade e cuidado com a saúde dos moradores de Ji-Paraná!
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