Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 09h42

Teleconsulta em Ortopedia: cuidado especializado sem sair de casa! A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMUSA, disponibiliza consultas de ortopedia por videochamada com especialista, facilitando o acesso à saúde com conforto e segurança.

Antes da teleconsulta, prepare-se:

Escolha um local tranquilo e bem iluminado;

Mantenha o celular carregado, com som e internet funcionando;

Tenha seu documento de identificação em mãos;

Separe exames, laudos e documentos médicos;

Envie previamente fotos de exames e laudos antigos pelo WhatsApp, conforme orientação da unidade.

Mais acesso, praticidade e cuidado com a saúde dos moradores de Ji-Paraná!