Homem é atropelado por carreta em pátio de empresa na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/08/2026 às 09h40

Um homem ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (10), após ser atropelado por uma carreta no pátio de uma empresa na Rua Pirarara, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o trabalhador sinalizava o veículo que fazia manobra, quando acabou sendo prensado pela carreta no muro da empresa, sofrendo lesões graves.

Uma equipe médica do suporte avançado do Samu foi acionada e socorreu a vítima em estado grave ao Hospital João Paulo II.