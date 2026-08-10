Homem é atropelado por carreta em pátio de empresa na zona leste

Um homem ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (10), após ser atropelado por uma carreta no pátio de uma empresa na Rua Pirarara, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, o trabalhador sinalizava o veículo que fazia manobra, quando acabou sendo prensado pela carreta no muro da empresa, sofrendo lesões graves.
Uma equipe médica do suporte avançado do Samu foi acionada e socorreu a vítima em estado grave ao Hospital João Paulo II.
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