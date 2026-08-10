Homem é atropelado por carreta em pátio de empresa na zona leste
Por pvhnoticias.com
Publicada em 10/08/2026 às 09h40
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 Um homem ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (10), após ser atropelado por uma carreta no pátio de uma empresa na Rua Pirarara, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o trabalhador sinalizava o veículo que fazia manobra, quando acabou sendo prensado pela carreta no muro da empresa, sofrendo lesões graves.

 Uma equipe médica do suporte avançado do Samu foi acionada e socorreu a vítima em estado grave ao Hospital João Paulo II. 

Polícia Acidente
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