PM prende homem acusado de esfaquear e sequestrar ex-companheira

Por Rondônia News

Publicada em 10/08/2026 às 09h30

Rolim de Moura (RO) — Após algumas horas de buscas, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o homem acusado de esfaquear e sequestrar a própria ex-companheira, em Rolim de Moura, no bairro centenário na noite deste domingo (9).

Segundo informações preliminares, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar após a denúncia de que o suspeito teria atacado a mulher com uma faca e, em seguida, a levado contra a vontade.

Diante da gravidade da situação, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito e resgatar a vítima. Após horas de buscas, o homem foi encontrado e preso pela equipe policial.

A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para os procedimentos necessários. As circunstâncias do crime serão investigadas pelas autoridades competentes.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A ocorrência segue sendo apurada, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades