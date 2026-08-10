Mulher é encontrada morta com cortes no pescoço em casa abandonada

Por jaruonline.com

Publicada em 10/08/2026 às 09h30

Uma mulher identificada como Izelma foi encontrada morta na noite deste domingo (9), em uma casa abandonada localizada na Rua Jorge Teixeira, esquina com a Rua Afonso José, no Setor 07, em Jaru.

Segundo as primeiras informações, Izelma apresentava cortes na região do pescoço, circunstância que levantou a suspeita de que ela tenha sido vítima de um crime violento. A possibilidade de feminicídio deverá ser investigada pelas autoridades.

O imóvel onde o corpo foi localizado estaria abandonado e, conforme informações preliminares, vinha sendo utilizado para consumo de drogas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi liberado e encaminhado à Funerária Dom Bosco.

A identidade de Izelma foi posteriormente confirmada. As circunstâncias da morte e a possível motivação do crime deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre suspeitos ou sobre a dinâmica exata do crime.