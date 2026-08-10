Prefeitura conclui terraplanagem e aterro das cabeceiras da nova galeria da Rua Rio Grande do Norte

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 09h10

A Prefeitura de Jaru concluiu mais uma importante etapa da construção da galeria de concreto armado triplo celular na Rua Rio Grande do Norte, no Setor 05. Com a finalização dos serviços de terraplanagem e aterro das cabeceiras e da área sobre a travessia, a obra segue agora para a fase de pavimentação.

Os trabalhos foram realizados na última terça-feira (04) pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, marcando a reta final da execução da estrutura.

A nova galeria possui 12 metros de extensão e foi projetada para permitir o tráfego simultâneo de dois veículos, garantindo mais segurança, mobilidade e fluidez ao trânsito na região. Para a execução da travessia, a Prefeitura investiu mais de R$ 540 mil em recursos próprios do município.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o andamento da obra e destacou que, após a pavimentação da estrutura, o trecho será liberado para o tráfego de veículos e pedestres. “Essa obra é mais um compromisso da nossa gestão com a mobilidade urbana e a segurança da população e que além de melhorar o fluxo de veículos, também contribuirá para a valorização dos imóveis e para o desenvolvimento do município”, destacou.