Agosto Lilás: Prefeitura realiza uma caminhada de conscientização em parceria com as escolas públicas

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 09h00

Na manhã da última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS e do CREAS, realizou uma caminhada em parceria com as escolas públicas de nossa cidade. As ruas de Espigão d'Oeste se encheram de cor, voz e esperança.

O Agosto Lilás é a campanha nacional de conscientização sobre o fim da violência contra a mulher. O tom lilás simboliza a luta, a resistência e a união de todas e todos em defesa de uma vida sem medo, sem abuso e sem silêncio. É um mês inteiro dedicado a lembrar que nenhuma mulher está sozinha, que a denúncia é um ato de coragem e que a rede de proteção existe para amparar, acolher e transformar histórias.

Alunas e alunos, professoras e professores, equipes do CRAS e do CREAS, e famílias inteiras caminharam juntas pelas ruas da cidade. Cada passo foi um gesto de solidariedade. Cada voz, um convite para quebrar o ciclo da violência. Cada cartaz, um lembrete: em Espigão d'Oeste, ninguém fica para trás.

Essa ação não é apenas um evento. É a prova de que nossa cidade está construindo, dia após dia, um território de paz e respeito. Quando escolas e assistência social se unem, a mensagem chega mais longe: nas casas, nas rodas de conversa, nos corações que precisam saber que há saída, há apoio, há futuro.

Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, procure o CRAS ou o CREAS. Denuncie. Converse. Acolha. O silêncio protege a violência. A palavra liberta.

Uma cidade que caminha junta, que cuida de suas mulheres e que escreve, com cada passo, uma nova história de dignidade e esperança.