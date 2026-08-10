Casal fica gravemente ferido após moto ser atingida por carro na BR-364

Por rondoniatual.com

Publicada em 10/08/2026 às 09h15

Um grave acidente ocorrido por volta das 5h50 da manhã, na BR-364, sentido Ouro Preto do Oeste, deixou Herbert e Wellida, moradores de Ji-Paraná gravemente feridos após a motocicleta em que estavam ser atingida violentamente por um carro na traseira.

Segundo relatos de testemunhas, o casal aparentava estar retornando de uma festa. A motocicleta teria feito uma ultrapassagem e, logo depois, um carro também realizou uma ultrapassagem próxima a antiga fazendinha hoje desativada, atingindo violentamente a traseira da moto.

Ainda conforme uma testemunha, a lanterna traseira da motocicleta aparentemente estava danificada sem luz aparente, ou apresentava algum problema, o que pode ter dificultado a visualização da moto pelo motorista do carro. A informação deverá ser confirmada pela perícia.

Com a força da colisão, a motocicleta foi arremessada para dentro do mato e pegou fogo. Herbert também caiu na vegetação e ficou perigosamente próximo às chamas. O fogo começou a atingir o mato e, diante do risco, uma testemunha entrou no local e conseguiu retirar o rapaz antes que fosse alcançado pelo incêndio.

A situação mais grave foi a de Wellida, que estava na garupa. Segundo as informações recebidas, ela foi entubada, teve parte da perna amputada em consequência da violência do acidente e seu estado é grave.

Partes do membro ficaram na pista e também presas ao para-choque do carro, demonstrando a extrema violência do impacto.

No primeiro atendimento, a equipe de socorro da Nova 364 chegou ao local e iniciou os procedimentos de emergência. Na sequência, uma equipe do SAMU de Ji-Paraná também chegou para dar continuidade ao atendimento.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Ji-Paraná, onde receberam atendimento médico.

Herbert, que conduzia a motocicleta, também sofreu ferimentos, principalmente nos dedos das mãos, mas está fora de perigo de morte.

Ambos são moradores de Ji-Paraná; o jovem do bairro Primavera e a jovem no primeiro distrito.

A dinâmica exata da colisão e as responsabilidades ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades. As informações sobre a lanterna da motocicleta e as circunstâncias da batida são baseadas em relatos de testemunhas e deverão ser confirmadas pela perícia.