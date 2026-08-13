Exposhow Norte terá entrada gratuita e shows de João Bosco e Vinícius, Raça Negra e Israel & Rodolffo

Por ASSESSORIA

Publicada em 13/08/2026 às 11h15

A Exposhow Norte começa nesta quarta-feira (12), em Ouro Preto do Oeste, com quatro dias de programação e entrada gratuita todos os dias. Entre as principais atrações estão João Bosco e Vinícius, Raça Negra, Forró Toys e Israel & Rodolffo, além de apresentações de artistas regionais.



Na quarta-feira (12), a abertura terá show de João Bosco e Vinícius. Na quinta (13), será a vez do Raça Negra. Já na sexta-feira (14), a programação contará com bingo de R$ 35 mil e show do Forró Toys. O encerramento, no sábado (15), terá apresentação de Israel & Rodolffo. Durante os quatro dias, outras atrações musicais regionais também passarão pelo evento.

O presidente da Exposhow Norte, Adiel Andrade, destaca a tradição da exposição e reforça o convite para que moradores de todas as regiões de Rondônia participem da programação. “É uma festa tradicional de Ouro Preto do Oeste e estamos preparados para receber não só a população da nossa cidade e região, mas também pessoas de todo o estado. O convite é para que venham aproveitar a Exposhow Norte, com entrada gratuita, curtir os shows e também conhecer melhor Ouro Preto do Oeste e tudo o que a nossa região tem a oferecer”, ressaltou.



Com portões abertos gratuitamente durante toda a programação, a Exposhow Norte reúne música, entretenimento e a tradição da exposição agropecuária, movimentando Ouro Preto do Oeste e atraindo visitantes de diferentes municípios de Rondônia.

Confira a programação

Quarta-feira – 12 de agosto

- João Bosco e Vinícius

- Atrações musicais regionais



Quinta-feira – 13 de agosto

- Raça Negra

- Atrações musicais regionais



Sexta-feira – 14 de agosto

- Show de prêmios – Bingo de R$ 35 mil

- Forró Toys

- Atrações musicais regionais



Sábado – 15 de agosto

- Israel & Rodolffo

- Atrações musicais regionais