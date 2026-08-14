Primeiro debate com candidatos ao Governo de Rondônia será na Rondovisão TV

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 13h40

Na próxima terça-feira, dia 18 de agosto, a Rondovisão TV, afiliada Band em Rondônia, realiza o primeiro debate com candidatos ao Governo do Estado no Band Eleições 2026. A transmissão será feita para as cidades de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, simultaneamente pela TV, YouTube e o portal Rondovisão.

As regras e definições do debate foram apresentadas durante um encontro com representantes dos partidos políticos, realizado em julho e registrado em ata. O debate terá duração de 2h30, de 11h às 13h30, sendo mediado pelo jornalista e apresentador, Marcelo Reis.

Participam do primeiro debate, os candidatos anunciados durante as convenções partidárias: Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Hildon Chaves (União Brasil), Marcos Rogério (PL), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB). Vale destacar, que o número de candidatos participantes no debate da Rondovisão TV pode ser alterado, já que o registro de candidatura no Tribunal Regional Eleitoral pode ser feito até o dia 15 de agosto.